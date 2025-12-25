Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 'Yapay Zeka Genel Müdürlüğü' olarak değiştirildi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün isminin 'Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü' olarak değiştirildiğini ve Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde ' Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü'nün kurulduğunu açıkladı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Türkiye'nin yapay zeka altyapı ve ekosisteminin gelişimi için önemli adımlar atıldığını bildirdi. Bakan Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren 'Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü' olarak çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda; ülkemizdeki veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirecek, bu alanda politika önerileri ve stratejiler oluşturacak ve uygulayacak, veri merkezlerine ilişkin kriterler ve standartlar belirleyecek, belgelendirme ve yetkilendirmeye yönelik düzenlemeler yapacak. Yapay zeka teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun olarak geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayacak, yapay zeka alanında politika önerileri ve stratejiler oluşturacak ve uygulayacak, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması için veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artıracak, girişimleri ve Ar-Ge faaliyetlerini destekleyecek, gerekli mevzuat düzenlemelerini yapacak, uluslararası iş birlikleri geliştirecek, ulusal ölçekte yönetişim ve koordinasyonu sağlayacak, bu alanlarda kamudaki yapay zeka çalışmalarına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

'KAMUDA YAPAY ZEKA UYGULAMALARINA ÖNCÜLÜK EDECEK'

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde kurulan Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü'nün yürüteceği çalışmalara ilişkin ise "Kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik mevzuat çalışmalarını yürütecek, yapay zeka alanında hazırlanacak ulusal politika, strateji ve eylem planları ile ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelere uyumlaştırılma çalışmalarına katkı sağlayacak, ekosistem geliştirme faaliyetlerine iştirak edecek. Dijital devlet ve kamuda yapay zeka teknolojilerinin kullanımı bağlamındaki verinin, oluşturulmasından yok edilmesine kadar olan süreçlerin yönetilmesini kapsayan veri yönetişimine ilişkin ilke, usul ve standartları belirleyecek. Kamuda yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek, buna yönelik; gereksinimleri ilgili kurumlar ile birlikte tespit edecek, ortak veri alanı altyapısını hayata geçirecek, uygulamalarda kullanılacak verilerin kalite kriter ve standartlarını belirleyecek ve bunlara uygunluk verecek" açıklamasında bulundu.

Kacır ayrıca, "Kamu, akademi ve özel sektördeki tüm paydaşlarımızla güçlü bir koordinasyon içinde yürüteceğimiz çalışmalarla Türkiye'mizin yapay zeka alanında öncü ülkelerden biri olmasını sağlayacağız" dedi.