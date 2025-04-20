Milli Havacılıkta Tarihi Başarı: Aksungur İHA'sı Yerli Motorla Uçtu
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Aksungur İHA'sının yerli motorla 40 bin feet irtifada uçmasının milli havacılığın yükselişinin bir nişanesi olduğunu belirtti. Yerli sistemlerin başarılarını kutladı.
HALUK GÖRGÜN: MİLLİ HAVACILIĞIMIZIN YAZDIĞI YÜKSELİŞİN NİŞANESİ
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'AKSUNGUR, milli motorla 40 bin feet' başlığıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görgün, "Yerli motorumuz TEI-PD170, milli elektro-optik kameramız ASELSAN AF500 ve stratejik sınıf İHA'mız AKSUNGUR ile gökyüzünde yakalanan bu sinerji, yalnızca teknik bir başarı değil; milli havacılığımızın kararlılıkla yazdığı yükselişin bir nişanesidir. Bu tarihi uçuşta; ASPİLSAN tarafından geliştirilen ısıtıcılı bataryamız da yüksek irtifa şartlarında başarıyla test edilmiştir. Yerli, milli ve entegre çalışan sistemlerimizle; göklere iz bırakıyor, savunma sanayimizde yeni eşikleri birlikte aşıyoruz. Emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve paydaş kurumlarımızı kutluyorum" dedi.