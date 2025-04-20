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Milli Havacılıkta Tarihi Başarı: Aksungur İHA'sı Yerli Motorla Uçtu

Milli Havacılıkta Tarihi Başarı: Aksungur İHA'sı Yerli Motorla Uçtu
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Aksungur İHA'sının yerli motorla 40 bin feet irtifada uçmasının milli havacılığın yükselişinin bir nişanesi olduğunu belirtti. Yerli sistemlerin başarılarını kutladı.

HALUK GÖRGÜN: MİLLİ HAVACILIĞIMIZIN YAZDIĞI YÜKSELİŞİN NİŞANESİ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'AKSUNGUR, milli motorla 40 bin feet' başlığıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görgün, "Yerli motorumuz TEI-PD170, milli elektro-optik kameramız ASELSAN AF500 ve stratejik sınıf İHA'mız AKSUNGUR ile gökyüzünde yakalanan bu sinerji, yalnızca teknik bir başarı değil; milli havacılığımızın kararlılıkla yazdığı yükselişin bir nişanesidir. Bu tarihi uçuşta; ASPİLSAN tarafından geliştirilen ısıtıcılı bataryamız da yüksek irtifa şartlarında başarıyla test edilmiştir. Yerli, milli ve entegre çalışan sistemlerimizle; göklere iz bırakıyor, savunma sanayimizde yeni eşikleri birlikte aşıyoruz. Emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve paydaş kurumlarımızı kutluyorum" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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