Microsoft Yeni Nesil Surface Modellerini Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Microsoft, bu yılın sonlarında yeni nesil Surface modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni nesil ikisi bir arada bilgisayar modelleri hakkında bilgiler de gelmeye başladı. Surface Go, ARM tabanlı işlemcilere veda ederek Intel N200 işlemciye geçiş yapacak. Surface Studio ise Intel'in en yeni işlemcilerine ev sahipliği yapacak.

Microsoft, bu yılın sonlarında yeni nesil Surface modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tanıtım tarihine kısa bir süre kala yeni nesil ikisi bir arada bilgisayar modelleri hakkında bilgiler de gelmeye başladı. İşte yeni Microsoft Surface için ortaya çıkan detaylar:

Microsoft Surface, ARM tabanlı işlemcilere veda ediyor

Son gelen bilgilere göre yeni nesil Surface Go, ARM tabanlı işlemcilere veda ediyor. Yeni nesil cihaz bunun yerine bunun yerine uygun fiyatlı, kompakt cihazlar için özel olarak tasarlanmış yepyeni bir işlemci olan Intel N200'den gücünü alacak. N200'ün, Surface Go 3'te görülen Intel Core i3-10100Y'den önemli ölçüde daha güçlü ve enerji açısından verimli olması bekleniyor.

Apple'ın MacBook Air modelleri ile rakip olması beklenen Surface Go 3, doğru bir yapılandırma ile rekabeti kızıştırabilir. Intel'in Meteor Lake dizüstü bilgisayar CPU'ları ile elini güçlendireecek olan Surace Go 3, Apple'ın güçlü M serisine karşı bakalım neler yapacak?

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Yeni nesil Surface Studio ise hali hazırda başarılı olan düzenini geliştirerecek devam edecek gibi görünüyor. Intel'in en yeni işlemcilerine ev sahipliği yapacak olan ikisi bir arada bilgisayar aynı zamanda güncel bağlantı noktalarına da ev sahipliği yapacak.

Görünen o ki, Microsoft artık Surface serisini Intel'in en yeni işlemcilerine emanet edecek gibi görünüyor. Bu iki şirketin birlikte çalışması ile karşımıza şimdiye kadarki en iyi Surface modelleri çıkabilir. Bunu görmek için ise 2023 yılının son günlerini beklememiz yeterli.

Microsoft, yeni nesil Surface modelleri ile hem iPad hem de MacBook Air modellerine bir göz dağı verebilir. Peki siz Surface Go ve Surface Studio modelleri hakında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.