Üye Girişi
Haberler

Microsoft, Windows 10 için abonelik sistemi üzerinde çalışıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Microsoft, 14 Ekim 2025'te Windows 10 güncelleme desteğini sona erdirecek. Ancak işletim sistemini 11'e yükseltmek istemeyenler için de bir alternatif sundu. Buna göre Microsoft, bir tür abonelik sistemi üzerinde çalışıyor. Ancak açıklanan Windows 10 abonelik ücretleri cep yakıyor.

Cep yakan Windows 10 abonelik ücretleri belli oldu

Windows 7'de de gördüğümüz abonelik sistemi Windows 10 ile yeniden hayatımıza giriyor. Bildiğiniz gibi Microsoft, 14 Ekim 2025 yılına kadar Windows 10 güncelleme desteği verecek. Ancak bu tarihten sonra Windows 10 kullanan bilgisayarlar tehlikelere açık olacak.

Microsoft, özellikle işletmelerin bu durumda mağdur olmaması için bir abonelik sistemi açıkladı. Aslında bu sistem Aralık ayında ilk defa ortaya çıktı. Bugün ise kurumlar için Windows 10 abonelik ücretleri ortaya çıktı.

Son tüketiciler için de bir abonelik sistemi ortaya çıkacak gibi görünüyor. Ancak kurumlar için açıklanan ücretler oldukça yüksek. Buna göre Windows 10 kullanmaya devam etmek için ilk yıl 61 dolar ücret ödemeniz gerekiyor. İşin can sıkan tarafı ise bu ücretin ikinci yıl iki katı olan 122 dolara, üçüncü yıl ise 244 dolara çıkması.

'Yapay zeka balonu' patladı! Windows 11 neden kullanılmıyor?

Böylece Windows 10 güncellemesi almaya devam etmek isteyen bir kurum üç yıl 427 dolar gibi yüksek bir maliyetle karşı karşıya kalıyor. Tabii ki aboneliğe katılmak zorunlu değil. Ancak bu abonelik Windows 10 için güncelleme almanızı sağlayacak.

Windows 10 için güncelleme desteğinin kesilmesi, işletim sisteminin saldırılara da açık olması anlamına geliyor. Microsoft, bu aboneliğe üye olanların ise güvenlik açıklarını kapatmaya devam edecek. Burada asıl sıkıntı ise kurumların Windows 11'e geçme zorluğu.

Bazı kurumlar daha eski ve basit programları kaldıran bilgisayarlarla Windows kullanıyor. Ancak Windows 11 kullanmak için belli donanımsal şartların yerine gelmesi gerekiyor. Özellikle eski bilgisayar kullanan kurumlar için Windows 11'e geçmek kolay olmayacak gibi görünüyor. Ancak Windows 10 kullanmaya devam etmek için de yüklü bir fatura ödemek gerekiyor.

Peki sizce bu yeni abonelik sistemi ücretleri yüksek mi? Bu abonelik sisteminin son kullanıcıya da gelme ihtimalini nasıl buluyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 19 Mayıs Cuma günü okul var mı? Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir? Esra Erol son bölüm izle! Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 4 Nisan canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Yağmur Sarnıç'tan Survivor Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar! Yağmur Sarnıç hangi iddialarda bulundu? Beria Özden iddialara cevap verecek mi? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi yıl yapılacak? Kadir Gecesi'nde ne oldu, önemi nedir? Kadir Gecesi'nin fazileti hakkında hadisler! CUMA VE KADİR GECESİ MESAJLARI 2024! Dualı, Anlamlı, Ayetli Cuma mesajları neler? Adet olan kadın kadir gecesinde ne yapmalı? Adetliyken Kadir Gecesinde hangi dualar okunur? Kadir gecesinde hangi dua okunur? Kadir gecesi mesajları 2024! Kadir gecesinde nasıl mesaj atılır? Kadir gecesi ne zaman? YARIN KADiR GECESİ Mİ? Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2024? Tekirdağ bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sivas Bayram namazı saat kaçta 2024? Sivas bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sakarya bayram namazı saat kaçta 2024? Sakarya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title