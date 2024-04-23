Üye Girişi
Haberler

Microsoft, iOS için Microsoft Defender'ı kullanıma açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Microsoft, kendi uygulamalarını mobil platformlara getirmeye devam ediyor. Bir süre önce Android için erişime açılan Microsoft Defender, artık iOS cihazlarda da kullanılabilir olacak. Şirketten gelen açıklama sonrasında bazı bölgelerde resmi testlerin başladığı belirtildi.

Microsoft, kendi uygulamalarını mobil platformlara getirmeye devam ediyor. Bir süre önce Android için erişime açılan Microsoft Defender, artık iOS cihazlarda da kullanılabilir olacak. Şirketten gelen açıklama sonrasında bazı bölgelerde resmi testlerin başladığı belirtildi.

iOS için Microsoft Defender açıldı

Microsoft, Microsoft Defender'a yönelik koruma özelliğinin genişletildiğini duyurdu. Kullanıcıların gizliliğini korumak için kapsamlı özelliklere sahip olan Defender artık hem daha fazla platforma hem de daha fazla bölgeye sunuluyor.

Microsoft ilk olarak geçtiğimiz yıl Android'de Defender uygulamasını kullanıma açmıştı. Microsoft 365 Bireysel ve Aile aboneliğine sahip olan kullanıcılar, Windows ve Android arasında tam koruma sağlayabiliyordu. Bu entegrasyon artık iOS cihazlar için de geçerli olacak.

132123132

Gizlilik korumasının ayrıca ilk aşamada sadece ABD'de sunulduğunu hatırlatmak gerekiyor. Microsoft, iOS uygulamasına ek olarak, Birleşik Krallık'taki Android kullanıcıları için de Defender'ı etkinleştirildiğini ifade etti.

ABD ve İngiltere'deki iPhone kullanıcıları, Defender uygulamasını indirerek VPN destekli gizlilik özelliklerinden yararlanabilecek. Microsoft'un açıklamasına göre VPN desteği; kullanıcıların IP adreslerini ve konumlarını gizleme yeteneğine sahip. Bu sayede kişisel verileri toplamak isteyen web sitelerinden, uygulamalardan ve reklamverenlerden kaçınmak mümkün olacak.

Microsoft'un yakında Mac Defender kullanıcıları için de VPN desteği sunması bekleniyor. Ayrıca uygulamanın önümüzdeki aylarda uluslararası pazara açılacağını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Microsoft Mobil Güvenlik Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

23 NİSAN NEDEN KUTLANIR? 23 Nisan'ın anlamı ne? Serenay Sarıkaya ve Mert Demir sevgili mi? EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER! TBMM ne zaman açıldı? 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk başkanı kimdir? TBMM nerede ve ne zaman açılmış? TBMM'yi ilk kim açtı? TBMM nedir? 23 NİSAN HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI? Bugün eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler yarım gün mü? Milli Bayramlar: Milli Bayramlarımız nelerdir? Milli bayramlarımız kaç tanedir, hangileridir? Milli bayramların isimleri ve tarihleri! Hal Ekleri nelerdir? İsmin hal ekleri nelerdir? Hal ekleri cümle içerisinde örnekler ve konu anlatımı! Kaç tane hal eki var? Hacet duası okunuşu! Hacet namazı duası nasıl okunur? Hacet duası nasıl yapılır? Hacet duası Arapça ve Türkçe yazılışı! Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Cleveland Cavaliers Orlando Magic NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 23 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! New York Knicks Philadelphia 76ers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 23 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir, mesleği ne? 4. eleme adayı kim oldu? Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var 23 Nisan Salı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title