Microsoft bu habere çok kızacak! Insagram'ın getireceği yeni özellik, kullanıcıları 2000'li yılların başlarına götürecek

Sosyal medya platformu Instagram'ın profile müzik ekleme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Gelecek yeni özelliğin tam olarak ne olduğu henüz bilinmezken, uygulamanın 2000'li yılların başlarına damga vuran MSN uygulaması ile benzerlik taşıdığı belirtildi.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram'ın birçok kullanıcıya nostalji yaşatan bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Instagram sızıntılarıyla bilinen Alessandro Paluzzi'nin sızdırdığı bilgilere göre şirket, uygulamaya müzik eklemeyi test ediyor.

NET BİR BİLGİ EDİNİLEMEDİ

Henüz bir buton olarak gözüken müzik ekleme özelliğinin detayları tam olarak bilinmiyor. Elde edilen bilgilere göre profilde Müzik Ekle seçeneği bulunacak. Ancak buraya sabit bir şarkı mı eklenecek ya da Spotify, Apple Music gibi platformlardan anlık şarkı mı çekilecek henüz öğrenilemedi.

MSN GÜNLERİNİ HATIRLATTI

Microsoft Network ya da yaygın bilinen adıyla MSN 2000'li yılların başında internet üzerinden mesajlaşmak için kullanılan yaygın uygulamaları arasındaydı. Burada müzik çalarla bağlantı kurup anlık olarak dinlediğiniz müziği karşıya gösterebiliyordunuz.