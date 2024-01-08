Microsoft, 2024'te Xbox Özel Oyununu Rakip Platformlara Getirebilir

Nate the Hate isimli bir podcast'te paylaşılan bilgilere göre Microsoft, beğeni toplayan bir Xbox özel oyununu 2024 yılında rakip platformlara getirerek erişimini genişletmeye hazırlanıyor. Podcast söz konusu oyunu açıkça belirtmese de, oyunu piyasaya çıktığında büyük övgüler alan ve aktif olarak "yılın oyunu tartışmasının" bir parçası olan bir oyun olarak tanımladı.

İddiaya göre Microsoft, beğenilen Xbox özel oyununu 2024'te çoklu platforma taşıyacak

Sektörden son dakika haberleriyle tanınan Nate the Hate podcast'i, Microsoft'un beğenilen Xbox özel oyununu rakip bir sistemde sunacağını iddia etti. Eleştirmenlerden aldığı övgüler ve hayranları arasındaki popülerliğiyle tanınan isimsiz oyunun, resmi olarak duyurulduğunda heyecan yaratması bekleniyor.

Podcast sunucusu Nate, oyunun Xbox ekosisteminin ötesine geçerek Nintendo Switch ve PlayStation gibi platformları da kapsayacak şekilde erişiminin genişletileceğini iddia etti.

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İddialar ve potansiyel oyunlar

Podcast'te oyunun adı açıkça belirtilmese de, sosyal medyadaki hayranlar arasındaki iddialar Tango Gameworks'ün geçen yıl piyasaya sürdüğü ve eleştirmenlerden büyük övgü alan aksiyon oyunu Hi-Fi Rush üzerinde yoğunlaştı.

Microsoft'un önceki çoklu platform girişimleri

Microsoft daha önce Nintendo Switch için Ori oyunlarının portları ve PlayStation dahil olmak üzere çeşitli platformlarda Minecraft için devam eden destek ile çoklu platform işine girişmişti.

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Şirket ayrıca Deathloop ve Ghostwire: Tokyo gibi Bethesda oyunları için önceden var olan çoklu platform anlaşmalarını devam ettirdi ve Double Fine'ın Psychonauts 2'si gibi Bethesda oyunları için de çoklu platform anlaşmalarını sürdürdü.

Bununla birlikte, özellikle Starfield için alınan Xbox özel oyunu kararı, geliştirici satın almaları sonrasında platform kullanılabilirliğine yönelik stratejik bir yaklaşım sergiliyor.

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2019'da Xbox'ın o zamanki birinci parti stüdyoları patronu Matt Booty, çoklu platform sürümlerine yönelik incelikli bir yaklaşımı dile getirdi. Platform kullanılabilirliği ile ilgili kararların, bir oyunun birden fazla platformda bulunmasının fayda sağlayıp sağlamadığına veya en iyi desteğin xCloud, Game Pass ve Xbox Live dahil olmak üzere Microsoft'un kendi ekosisteminden yararlanılarak elde edilip edilemeyeceğine odaklanarak, franchise bazında değerlendirileceğini vurguladı.