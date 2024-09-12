Mezarlar için geliştirilen son sistem tartışma yarattı

Mezarlıkların ziyaret edilmesi, bu vesileyle ölünün hatırlanması ve orada yatanlardan ibret alınması dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Ancak geliştirilen yeni sistem bu ziyaretleri baltalayacağa benziyor.

Güneş enerjisiyle çalışan ve özel bir kafes içerisine konan cihaz sayesinde mezarın başında sürekli dua okunuyor. Tartışma yaratan bu buluşu takdir edenler kadar karşı çıkanlar da var. Cihazın bir mezar başında çekilen görüntülerini izleyenler, "İki güne çalındı haberlerini görürüz", "Ölüye faydası var mı?", "Kur'an-ı Kerim diriler okusun diye gönderildi ama yine de siz bilirsiniz", "Ölü ne yapsın Kuran'ı, dirilere okuyun" şeklinde yorumlar yapıldı.