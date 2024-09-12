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Mezarlar için geliştirilen son sistem tartışma yarattı

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Ölülerin başında güneş enerjisi ile çalışan ve bu sayede sürekli Kur'an-ı Kerim okuyan bir cihaz geliştirildi. Cihazın bir mezar başında çekilmiş görüntülerini izledikten sonra "Güzel düşünmüşler" diyen de var "İnsanlar artık ölülerini ziyarete de gitmez" diyen de...

Mezarlıkların ziyaret edilmesi, bu vesileyle ölünün hatırlanması ve orada yatanlardan ibret alınması dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Ancak geliştirilen yeni sistem bu ziyaretleri baltalayacağa benziyor.

Güneş enerjisiyle çalışan ve özel bir kafes içerisine konan cihaz sayesinde mezarın başında sürekli dua okunuyor. Tartışma yaratan bu buluşu takdir edenler kadar karşı çıkanlar da var. Cihazın bir mezar başında çekilen görüntülerini izleyenler, "İki güne çalındı haberlerini görürüz", "Ölüye faydası var mı?", "Kur'an-ı Kerim diriler okusun diye gönderildi ama yine de siz bilirsiniz", "Ölü ne yapsın Kuran'ı, dirilere okuyun" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Teknoloji

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Yorumlar (1)

Ancinsan Toranaga:

Yakında defin işlemleri de robotlara verilir bir de ağlayan oyuncak bebek oldu mu tmm bu iş

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