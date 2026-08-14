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Meta, Avusturalya’da sosyal medya yasağında 756 bin hesabı kapattı

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Meta, Avustralya'da 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı kapsamında 756 binden fazla hesabı kapattı. Şirket, Aralık 2025 ile Haziran 2026 arasında 462 bin Instagram ve 294 bin Facebook hesabını devre dışı bıraktığını açıkladı. Yasaya uymak istediğini belirten Meta dışında diğer platformlar veri paylaşmazken, bağımsız araştırmalar çocukların çoğunun hâlâ sosyal medya kullandığını gösteriyor.

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, 16 yaşından küçüklere sosyal medyanın yasaklandığı Avusturalya'da 756 bin hesabı kapattığını açıkladı.

Avusturalya'da 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağına ilişkin düzenlemeler, teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformlarının daha fazla önlem almasına neden oluyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, yasağın yürürlüğe girmesinden bu yana 16 yaşın altındaki Avustralyalılar tarafından kullanıldığından şüphelenilen 750 binden fazla hesabı kapattığını duyurdu. Ocak ayına kadar 331 bin Instagram ve 173 bin Facebook hesabı kapatılırken Şubat ayında bu sayının arttığı ifade edildi. Yasaklara ilişkin daha fazla önlem alınacağı kaydedilen açıklamada, Aralık 2025 ile Haziran 2026 arasında 462 bin Instagram ve 294 bin Facebook hesabını devre dışı bıraktığını belirtti.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olan Meta açıklamasında, kendisinin ve diğer sosyal medya platformlarının karşı çıktığı yasağa uymak istediğini bildirdi.

Meta dışında diğer sosyal medya platformları, hesapların kapatılmasına ilişkin herhangi bir veri paylaşımında bulunmazken, Avusturalya hükümeti ve çok sayıda bağımsız araştırma, yasağın ilk üç ayında 16 yaşın altındaki çocukların 10'da 8'inden fazlasının sosyal medyayı kullandığını ortaya koydu.

Avusturalya'da sosyal medya yasağı 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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