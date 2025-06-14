Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı: Puh Allah Bismillah

Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı: Puh Allah Bismillah
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Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı: Puh Allah Bismillah
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Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, katıldığı televizyon programında Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili konuşurken heyecanını gizleyemedi. Türk'ün Osmanlı tokadını hatırlatan Caşın, canlı yayında ellerini tükürükleyip tokat hareketi yapınca gündem oldu.

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar sürerken, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın katıldığı bir televizyon programında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Programda oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Caşın, Türkiye'nin savunma sanayiindeki önemli projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak Kaan hakkında son gelişmeleri aktardı.

CANLI YAYINDA OSMANLI TOKADINI CANLANDIRDI

Caşın, konuşması sırasında Türk tarihine göndermede bulunarak "Türk'ün Osmanlı tokadını unutmasınlar" ifadelerini kullandı. Bu sözlerinin ardından Caşın'ın ellerini tükürükleyerek canlı yayında Osmanlı tokadını canlandırması stüdyoda şaşkınlıkla karşılandı.

O ANLAR KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Renkli anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Prof. Dr. Caşın'ın performansını esprili paylaşımlarla değerlendirdi. Bazı izleyiciler ise uzman ismin açıklamalarını, Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki duruşunu sembolik bir şekilde ifade ettiği şeklinde yorumladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBlackened:

Ver mehteri ver hocama! Ya hocam sen bi dur Allah aşkına ikide bir gaza gelip durma 10 yıllık işi var o uçağın

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