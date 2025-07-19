Mesleki Yetenek Yarışması TEKNOFEST'te Başlıyor

Mesleki Yetenek Yarışması TEKNOFEST'te Başlıyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenecek olan 'Mesleki Yetenek Yarışması' hakkında bilgi verdi. Yarışma, mesleki ve teknik lise öğrencileri ile üniversite düzeyindeki katılımcılara açık olup, çeşitli teknik alanlarda becerilerini sergileme fırsatı sunacak.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TEKNOFEST kapsamında Organize Sanayi Bölgelerimizle birlikte bu yıl ilk defa "Mesleki Yetenek Yarışması" düzenliyoruz" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST kapsamında Organize Sanayi Bölgelerimizle birlikte bu yıl ilk defa "Mesleki Yetenek Yarışması" düzenliyoruz. Katılımcılar, elektrik, enerji, otomasyon, üretim ve elektronik gibi alanlarda gerçek iş senaryolarına dayalı görevlerde teknik bilgi, el becerisi, takım çalışması ve problem çözme yetkinliklerini ortaya koyacaklar. Eğitim, üretim ve sektör arasında sağlam köprüler kurmayı hedeflediğimiz yarışma, mesleki ve teknik lise öğrencileri, üniversite düzeyindeki katılımcılar, mezunlar ve sahada deneyim kazanmış ustaların katılımına açıktır" ifadelerini kullandı.

Yarışmada; Bakım Onarım ve Pano Montaj, Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü, Endüstriyel Otomasyon ve Programlanabilir Sistemler, Güneş Enerji Sistemleri (GES) Paneli Kurulumu ile PCB Devre Montajı kategorilerinin yer aldığını belirten Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda insan kaynağını güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Yarışmaya; 31 Temmuz 2025'e kadar http://teknofest.org internet adresi üzerinden başvurulabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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