Mersin'de e-ruhsat ve e-imar uygulaması hayata geçirildi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, vatandaşların belediyeye gitmeden online olarak imar durum belgesi ve ruhsat alabileceği 'e-ruhsat' ve 'e-imar' uygulamasını başlattı. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu uygulamanın Mersin'de ilk olduğunu ve vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların, belediyeye gitmeden belediyenin web sitesi üzerinden dijital ortamda online olarak imar durum belgesi ve ruhsat alabileceği 'e-ruhsat' ve 'e-imar' uygulamasını Mersin'de ilk olarak hayata geçiren belediye olduklarını söyledi.

Toroslar Belediye Meclisinin Ekim Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda Toroslar Belediyesinin 2024 mali yılı performans programı taslağı ve 2024 mali yılı bütçe taslağı ile 2025-2026 yılları tahmini bütçesi görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra gündemin diğer maddelerine geçildi. İçel Sanat Kulübünün talebi doğrultusunda, bu ay düzenlenecek olan '28. Mersin Arkeoloji Günleri' etkinliği için Toroslar Belediyesinin bütçesinden 120 bin TL maddi destek sağlanmasına ilişkin teklif görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesi olarak Mersin'in tarihi ve kültürel zenginliğini öne çıkaran bu etkinliğe her yıl destek verdiklerini söyledi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen gündem maddelerinin de görüşülerek karara bağlandığı toplantı, dilek ve temenniler ile son buldu.

"Mersin'de e-ruhsat uygulamasına geçen ilk belediyeyiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların, belediyeye gitmeden belediyenin web sitesi üzerinden dijital ortamda online olarak imar durum belgesi ve ruhsat alabileceği, başvuru takiplerini hızlı ve pratik bir şekilde yapabileceği 'e-ruhsat' ve 'e-imar' uygulamasını Mersin'de ilk olarak hayata geçirdirdiklerini söyledi. "Bununla da gurur duyuyoruz" diyen Yılmaz; "Hızla gelişen dünyada er geç tüm belediyeler bu sisteme geçecek. E-ruhsat uygulamamızı daha da iyileştirme iradesindeyiz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Mersin'de bir ilk olan bu uygulama ile amacımız, vatandaşımıza daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunmaktır" dedi. - MERSİN