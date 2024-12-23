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Memurlara yeni hak geliyor

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Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) Genel Kurulu'nda yeni haftada Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören teklif görüşülecek. Memurlar için yeni bir hak daha geliyor.

Milyonlarca memurun dör gözle beklediği değişiklik için bu hafta adım atılıyor. Bütçe maratonunu geride bırakan TBMM, yeni haftada Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören teklifi görüşecek.

İLAVE KADEME HAKKI GELİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) Genel Kurulu'nda yeni haftada görüşülecek kanun teklifine göre, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda 30 Kasım'da yapılan görüşmelerde ise Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunulmuştu. İstifa eden memurlara memuriyete geri dönme hakkı getirilirken, sözleşmeli personelliğin kapsamı da genişletilmişti.

Buna göre, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanmasını sağlayan düzenleme, Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli.

İSTİFA EDEN MEMURLARA GERİ DÖNME HAKKI

Yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlar yanında söz konusu nitelikte olabilecek ve Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek uluslararası kuruluşlarda görev almak isteyen memurlara da aylıksız izin verilebilecek. Böylece herhangi bir mali ilave külfet oluşmadan kamu görevlilerinin ülkenin ulusal menfaatleri ve kamu yararı yanında kendi mesleki gelişimleri bakımından da yararlı olabilecek çalışmalara katılabilmesi imkanının genişletilmesine yönelik düzenleme yapılmış olacak.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddeleri kapsamında yer alan yönetici görevlerinden alınıp veya bu görevleri sona erip ilgili kadrolara ataması yapılan ve bilahare bu kadrolarındayken memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden tekrar memurluğa dönmek isteyenler, haklarında güvenlik soruşturması yapılması ve 2 defadan fazla olmamak kaydıyla bu hükümde yer alan diğer şartlar aranmaksızın ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ayrıldıkları kadrolarına atanacak. Bu hükme göre atananların kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş, bu şekilde ihdas edilen kadrolar, herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

MEMUR EŞLERİNE AYLIKSIZ İZİN

Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların ya da bu kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan 6 aydan fazla yurt dışında görevlendirilenlerin memur olan eşlerine 3 yılı aşmamak üzere bunların görev süresince aylıksız izin verilebilecek.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yapılan değişikliğe göre, uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanacak. Yeterlik sınavına girmeye hak kazananların sınavı en geç 6 ay içinde yapılacak.

Düzenleme değiştirilmeden önceki Kanun hükümleri kapsamında yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış olup bu hükmün yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen kurumlarınca ilk yeterlik sınavı yapılmamış olanlar bakımından söz konusu sınavın yapılması için öngörülen 6 aylık süre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak.

Sözleşmeli personel statüsünden memur kadrolarına atananlara, herhangi bir disiplin cezası almamaları kaydıyla ilave kademe verilmesini sağlayan düzenleme, daha önce söz konusu statü geçişini hükümde belirtilen kanunlar çerçevesinde yapanlara, geçmişe dönük faydalandırılmaksızın uygulanacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında, Devlet Memurları Kanunu veya diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Sözleşme yapmaya İdari İşler Başkanı yetkili olacak. Sözleşmeli personel hakkında Kanun'da ve sözleşmede yer almayan hususlarda Devlet Memurları Kanunu'na göre sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümler uygulanacak. Sözleşmeli olarak çalıştırılacaklara ödenecek ücret Kanun'un ilgili fıkrasına göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının 3 katını geçmemek üzere görevin mahiyeti ve çalıştırılacak kişinin vasfı gibi kriterler gözetilerek İdari İşler Başkanı tarafından belirlenecek. Geçici olarak ve/veya haftanın belirli günlerinde ya da günün belirli saatlerinde sözleşmeli statüde çalıştırılanlara, çalıştırılan günlerle veya saatlerle orantılı olarak ödeme yapılacak.

Memurlara yeni hak geliyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıUmut Yılmaz:

Memurların zaten yediği önünde yemediği arkasında bir de işçilere hak tanıyında helal olsun diyelim. 1 mayıs işçi bayramında bile çalışan gerçek işçilerin hakkı nerde memurlar ocaktan başlıyor tatilde nereye gitsem demeye

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Türkiye helak olsun olacakta az kaldı bu kadar zulüm haksızlık adaletsizlik olurmu Bi ülkede

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Memmurlara verilecek en iyi hak, kafa izinlerini göremzden glemek olacak. Vey aişni düzgün yapmayıp yatışş yapmalaları olacak. Hey Memur Sen aldığın maaşı hak ediyormusun? Maaşın hakkını verecek iş yapıyormusun? Bak biz haftada 6 gün çalışıyoruz. günden 10 saat çalışıyoruz. Resmi tatillerin yarıdan fazlasını yapamıyoruz ve asgari ücret alıyoruz. Sen hakkını ver aldığın paranın.

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Haber Yorumlarıvatandaş:

memurluk kanununda değişiklik yapılıp emekliliği gelmiş memurların acilen emekli edilmesi gerekiyor. ayrıca devletin memurlara yaptığı ayrımcılık ( öğretmen evi, karayolları evi,tatil dinlenme yerleri ) acilen kapatılmalı.

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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

memur değil onların çoğu, parti teşkilatlarından mülakatla haksızca atananlar çoğu, tabi hak verecekler, 35 yıl çalışıp emekli olana 12,5 TL, 19 yaşında özelde asgari ücret alamayacakları memur yaptılar 50 bin TL, bu mu adalet... 2,1 milyon memur vardı doldura doldura 6,5 milyon memuru besler oldu millet, en niteliksizler hep memur oldu bu ülkede

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Başımızdakiler de memur ya.. O yüzden kendileri dahil olmak üzere milyonlarca memuru kayırmak için uğraşıyorlar devamlı olarak. Memura yüksek maaş öde, tonla özlük hakkı ver ama asgari ücretli sürünsün. Emekli can çekişsin falan kimin umrunda?

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Haber Yorumlarıhasan polat:

devlete en az 20 milyon memur lazım . İşsizliğin kesin çözümü

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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

BÜTÜN MEMUR KARA EĞİTİM DURUMU BAKMAKSIZISN 3600 Ü VERIN

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Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Hak derken? Zaten mahkeme kararı ile alınıyordu kademe. Devlet vekalet ücreti ödememek için bu yasalaştırıyor. Memuru düşündüğü için değil.

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Yıkılsın ergenekon.

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