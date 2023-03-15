Mekanik klavye ve oyun kolu bir arada!

Hem mekanik bir kablosuz klavye hem de bir oyun kolu olan Grab Shell, iki elle tutulurken tüm tuşlara tam erişim imkanı veriyor.

Yıllar geliştikçe çevremizdeki teknolojik alet sayısı da artıyor. Teknolojik aletlerin artması ile birlikte klavye, kumanda ve oyun kolu sayısında da önemli bir artış gözleniyor. Birçok farklı üretici ise bu aletleri bir arada sunmanın hesaplarını yapıyor. Grab Shell ise bunun en yeni örneği.

Klavye, mouse ve joystick; hepsi bir arada

Grab Shell adı verilen bu modüler klavye farklı ihtiyaçları gidermeyi amaçlıyor. Geriye doğru katalan katlanan iki kanadı olan mekanik bir kablosuz klavye olan Grab Shell, iki elle tutulurken tüm tuşlara tam erişim imkanı veriyor.

Bu yeni cihaz, tabi ki gördüğümüz ilk el klavyesi değil. Birçok şirket şimdiye kadar kullanıcılarının masaya olan bağımlılığını azaltan klavyeler kullanıma sundu. Bu klavyelerin birçoğu sahip olduğu daha az sayıdaki tuş yapısı ile küçük boyutların avantajlarının yanı sıra kullanıcıların bazı kombinasyonları ezberlemesini zorunlu kılıyordu.

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Grab Shell'i diğer el klavyelerinden ayıran şey ise tam bir QWERTY düzenine ek olarak, diğer tamamen özelleştirilebilir tuşlardan oluşan geniş bir yapıya sahip olması. Boyut olarak diğer klavyelere göre büyük olsa da, Grab Shell böylelikle kullanıcılarına tam bir klavye ve oyun kolu deneyimi yaşatabiliyor. Grab Shell bir klavyenin yanı sıra mouse ve analog bir joystick görevi görmesiyle farklı kullanım alanlarına hitap ediyor.

Yeni cihaz böylelikle klavye kullanıcılarına farklı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni mekanik klavye tabi ki en kullanışlı örnekler arasına girmiyor. Bu düzende yazmak kesinlikle alıştırma isteyecektir. Aynı zamanda klavye sahip olduğu 950 gramlık ağırlığıyla da hiç de hafif değil. Ancak çalışırken ya da oyun oynarken hareket etme özgürlüğü isteyenler için iyi bir alternatif olabilir.

Grab Shell şu anda 299 dolarlık bir ön sipariş ile kullanıcılara sunuluyor. İlk teslimatların ise haziran ya da temmuz aylarında yapılması planlanıyor. Peki siz mekanik klavye ve oyun kolunu bir arada sunan yeni cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.