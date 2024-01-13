Mazda ve Toyota, Araç İçi Bilgi-Eğlence Sistemleri İçin İş Birliği Yapacak

Otomotiv dünyasında rekabet artarken, araçlar da daha akıllı hale gelmeye başladı. Bu kapsamda Mazda ve Toyota ortaklıklarını genişlettiğini duyurdu. İki şirket, yeni nesil araç içi bilgi-eğlence ve kontrol sistemleri geliştirmeyi planladığını açıkladı.

Mazda ve Toyota ortak bilgi-eğlence sistemi geliştirecek

Mazda Başkanı Masahiro Moro, Toyota ile iş birliğinin elektrikli araç sistemlerinin geliştirme masraflarını azaltacağını söyledi. Başkan Moro'ya göre, ortaklık sayesinde iki şirket için masraflar yüzde 70 oranında düşüş yaşayacak.

Bazı otomobil üreticileri şu anda sadece gelişmiş sürücü yardımı ve eğlence özelliklerine yönelik yazılımlar için yılda 2,2 milyar dolar harcıyor. Mazda ve Toyota ortaklığı, bu masrafların iki şirkete bölüneceği anlamına geliyor.

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Mazda, iş birliği yoluyla Toyota'nın devasa ekonomisinden yararlanmayı umuyor. Ortaklık kapsamında 2027 yılına kadar Mazda'nın elektrikli araçlarındaki sistemlerin Toyota ile yüzde 90 oranında aynı olması planlanıyor.

Bu hamle ile otomobil üreticileri; otomatik sürüş, siber güvenlik ve kablosuz güncellemeler gibi alanlarda birlikte hareket edecek. Mazda ve Toyota, elektrikli araçlar için gerekli olan elektronik ve ağ teknolojilerini kaynaklarını bir araya getirerek geliştirecek.

Mazda Başkanı Masahiro Moro ayrıca Çin'deki otomobil satışlarının yüzde 70'ini elektrikli araçların oluşturduğunu ifade etti. Bu da Mazda'nın elektrik ve plug-in hibrit modellerine yönelik ilginin arttığını gösteriyor.

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