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Mazda, Tesla'nın şarj standartını kullanacak

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Mazda, elektrikli araçları için Tesla'nın şarj adaptörünü kullanacak. 2025 yılından itibaren geçerli olacak olan bu karar, ABD'deki modelleri etkileyecek ve Mazda'nın tüm elektrikli araçlarında NACS şarj noktası olacağını gösteriyor.

Elektrikli otomobil dünyasına adapte olmaya çalışan Mazda, bu kapsamda küresel standartlara ayak uydurmak istiyor. Otomotiv devi, ABD'den başlamak üzere elektrikli araçları için şarj standartında Tesla'nın yolundan gidecek.

Mazda, Tesla ile aynı şarj adaptörünü kullanacak

Mazda bu hafta yaptığı açıklamada, 2025 yılından itibaren elektrikli modellerinde yeni bir porta geçiş yapacağını açıkladı. Tesla tarafından da kullanıldığı bilinen, Kuzey Amerika Şarj Standardını (NACS) benimseyeceğini duyurdu.

Tesla'nın öncülük ettiği NACS şarj noktası, Mazda'nın 2022 yılında kullanmaya başladığı CCS'nin yerini alacak. Mazda kullanıcıları, NACS standardı sayesinde ABD'deki 15 binden fazla Tesla Supercharger istasyonundan oluşan ağı kullanabilecek.

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Bu karar ilk aşamada ABD'deki modelleri etkileyecek olsa da, Mazda'nın şarj noktasında standart üretime geçmesi bekleniyor. Bu da Mazda'nın tüm elektrikli araçlarında NACS noktası olacağını ve Supercharger'dan faydalanacağını gösteriyor.

Şu anda GM ve Ford dahil olmak üzere pek çok elektrikli otomobil üreticisi NACS'a geçiş yapmış durumda. Bu standartlık hem araç sahiplerinin kolay istasyon bulmasını hem de şarjların ucuzlamasını sağlıyor. Mazda da CCS kullanımında ısrarcı davranmadı.

Öte yandan Mazda son yıllarda plug-in hibritlere de odaklanmış durumda. Ancak ilk NACS şarj noktasına sahip elektrikli araçların 2025'te piyasaya çıkacağını hatırlatmak gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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