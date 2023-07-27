Max Payne Serisi 22. Yılını Mod ile Kutladı

Max Payne serisi, 22. yıldönümünü sessiz sedasız geçirmek istemeyen oyuncular tarafından geliştirilen bir mod ile kutlandı. Mod sayesinde Max Payne 1 ve 2'deki karakter, Max Payne 3'te de oynanabilir hale geldi. Mod geliştiricisi, karakterin görünümünü ve dokusunu yeniden oluşturarak oyuncuların beğenisine sundu.

İkonik aksiyon serisi Max Payne, geçtiğimiz günlerde 22. yıldönümünü kutladı. Ancak bu kutlamayı sessiz sedasız şekilde geçirmek istemeyen oyuncular, ilginç bir mod geliştirdi. Ana karakterin Max Payne 1 ve 2'deki görünüşü, Max Payne 3'e taşındı. Efsane karakter artık 2012 yapımı Max Payne 3'te de oynanabilir.

Sam Lake, yeni mod ile Max Payne 3 karakteri oldu

İlk Max Payne oyununun modeli ve hikaye yazarı olan Sam Lake, serinin 22. yıldönümünde yeniden gündemde. Bir oyun geliştiricisi tarafından hazırlanan mod, karakterin ikonik görünüşünü Max Payne 3'e entegre etti.

Aslında her üç oyunda da orijinal Max Payne karakteri ile oynuyoruz. Ancak 2012'de çıkan Max Payne 3, çok daha farklı görünüme sahip bir karaktere yer veriyor. Oyuncular ise Sam Lake'in ilk iki oyundan alınan görüntü ve dokusunu bu oyuna getirdi.

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Mod ile ayrıca Lake'in fiziksel hareketleri ve kıyafetleri de Max Payne 3'e taşındı. Hatta New York'ta geçen bölümlerde, ilk oyundaki klasik deri ceketi ve Hawaii gömleği de yer aldı. Mod geliştiricisi, toplamda 98 karakter modelini ve 66 dokuyu değiştirerek Lake'in görünümünü yeniden oluşturduğunu söyledi.

Mod özellikle 10 yıl sonra geliştirilmiş olmasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili olarak sessiz kalmayan Sam Lake ise seriye geri dönmesinden memnuniyet duyduğunu söyleyen bir tweet attı.

Şu anda Remedy Entertainment'ta kreatif direktör olarak çalışan Sam Lake ise en çok Alan Wake ve Control'deki çalışmalarıyla tanınıyor. Ayrıca Max Payne hikayesinin de yazarı olarak biliniyor.

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