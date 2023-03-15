Marvel Studios, bir Reddit kullanıcısına dava açtı! Peki neden?

Eğlence sektöründeki The Walt Disney'in yan şirketi Marvel Studios, yeni vizyona giren filmi hakkında detaylı bilgiler sızdıan bir Reddit kullanıcısına dava açtı. Söylenenlere göre bu kullanıcı, şirkete ciddi kayıp yaşattı. İşte ayrıntılar!

Marvel Studios, Ant-Man ve Wasp: Quantumania filminin diyaloglarını sızdıran kullanıcıya dava açtı!

17 Şubat'ta gösterime giren Ant-Man ve Wasp: Quantumania, çıkışının ardından milyonlarca kişi tarafından seyredildi ve büyük bir başarı elde etti. Belirli kısımları Türkiye'de çekilen bu filmin daha vizyona girmeden sızdırıldığı fark edildi.

Reddit'te, Marvel yapımları ile ilgili konuların konuşulduğu r/MarvelStudiosSpoilers forumunda moderatörlük yapan bir kullanıcı, çıkışından iki ay önce Ant-Man ve Wasp: Quantumania filmindeki tüm İngilizce altyazıları sızdırdı. Ardından bütün diyalogları Google Döküman'a yükledi ve bağlantısını herkesle paylaştı.

Black Widow'un yıldızından Disney'e dava!

Marvel Studios, sızıntının farkına vardıktan sonra sonra harekete geçti. Şirket, telif ihlali başvurusu ile Google Döküman dosyasını ve onu paylaşan Google hesabını sildirtti. Aynı zamanda Reddit'teki bütün gönderileri de kaldırttı.

Marvel Studios yetkilileri, sosyal medya platformu Reddit ile iletişime geçti ve sızıntının ana kaynağı olan kullanıcının bilgilerini talep etti. Ancak şirket, kullanıcı gizliliği politikaları nedeniyle istenen bilgileri vermeyi reddetti. Marvel Studios ise en son çare olarak kim olduğu bilinmeyen kullanıcıya dava açtı.

Ocak ayından beri bu sorunla uğraşan Marvel Studios, Reddit ile uzlaşmak istediklerini belirterek sızıntıyı paylaşan kullanıcının bilgilerinin iletilmesini talep etti. Mahkeme de bu uzlaşma isteğini sosyal medya şirketine iletti. Şu anda ise Reddit yetkililerinden bir yanıt bekleniyor.

Marvel Studios tarafından paylaşılan bilgilere göre sızıntıyı yapan moderatör, şirketin pek çok politikasını ihlal etti ve firma için ciddi para kaybına neden oldu. Davanın yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!