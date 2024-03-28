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Marvel Rivals Oyunu Mayıs Ayında Piyasaya Sürülecek

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Tamamen ücretsiz olacağı açıklanan Marvel Rivals oyunu, mayıs ayında piyasaya sürülecek. Marvel evreninden birçok ikonik kahramanı kontrol edebileceğimiz yapım, oyun dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir.

Benzersiz bir haritada geçeceği ve Marvel fanlarının kendi süper kahraman ekibini kurmasına izin vereceği söylenen oyunun, ne kadar stabil bir performans vereceği ise şimdiden merak konusu oldu. İlk etapta sadece PC platformu için çıkacak yapımın, şimdiden büyük bir oyuncu kitlesine sahip olacağı öngörülüyor.

Marvel Rivals ücretsiz olacak

Oyunun içereceği başlıca karakterler ise Black Panther, Spider-Man, Iron Man, The Punisher, Doctor Strange, Groot, Hulk, Loki, Luna Snow, Rocket Raccoon, Magik, Star-Lord, Magneto, Peni Parker, Mantis, Namor, Scarlet Witch ve Storm olarak öne çıktı.

Çıktığı zaman tam 18 tane iyi ve kötü süper kahramana yer verecek yapımın, bu sayıyı zaman içinde daha da artıracağı söyleniyor. Ayrıca oyun için uzun dönemli ve kapsamlı bir güncelleme garantisi de şimdiden verilmiş durumda.

Birçok farklı evrende geçeceği söylenen oyun, Doktor Doom isimli zalim bir diktatör ve onun 2099 yılından gelen rakibinin savaşını konu alıyor. Dünyanın yok olmasını engellemek isteyen kahramanlarımız da, bunun için birlik olmak zorunda kalacak.

Marvel yönetimi oyun üzerinde yıllardır büyük bir tutku ile çalıştıklarını belirtirken, Rivals'ın bu evreni sevenlerin gönlünde taht kuracak bir yapım olacağını öne sürdü. Bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu ise yapım resmi olarak piyasaya sürüldüğünde hep birlikte göreceğiz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Marvel Rivals başarılı olacak mı? Siz Marvel evrenini seviyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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