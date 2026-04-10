Mart ayında Malatya Havalimanı'nda 69 bin yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'nın 2026 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Malatya Havalimanı'nda Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 68 bin 801, dış hat yolcu trafiği 688 oldu. Mart'ta toplam 69 bin 489 yolcuya hizmet verildi. Mart ayında Malatya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 451, dış hatlarda 24 olmak üzere toplamda 475'e ulaştı. Yük trafiği ise Mart ayında toplamda 506 ton oldu.

3 aylık dönemde ise Malatya Havalimanı'nda yolcu trafiği 210 bin 327, uçak trafiği bin 388, yük trafiği ise bin 615 ton olarak gerçekleşti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı