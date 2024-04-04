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Mart Ayında En Çok Satılan Sıfır Otomobiller Açıklandı

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Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Mart ayı verilerini açıkladı. Otomobil pazarında geçen aya göre bir daralma yaşansa da büyük oranda satışların devam ettiğini belirtebiliriz. Peki en çok hangi sıfır otomobil modeli satıldı? İşte en çok satılan sıfır kilometre otomobiller listemiz…

Şubat ayı rekoru devam etmedi ancak satışlar yüksek! İşte en çok satılan sıfır otomobiller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD her ay başında olduğu gibi Nisan başında da bir önceki ayın verilerini paylaştı. Son 10 yılın en fazla sıfır otomobil satışının yaşandığı 2024 Şubat ayında 105 bin 990 adet satış yapılmıştı. Mart ayındaki satışlara baktığımızdaysa toplamda 87 bin 71 adet satışın olduğu bildiriliyor.

2024 yılı Şubat ayı özellikle son 10 yıla damga vurdu. Zira Türkiye pazarında şubat ayı daha çok kış mevsimi ve yenilenme ayı olarak görülür bu sebeple de otomobil satışlarında patlama beklenilmezdi. Ancak 2024 yılı Şubat ayı tüm piyasayı salladı. Mart ayında ise buna benzer bir çıkış yaşanmadı. Toplamda 87 binlik satışa ulaşılabildi. 2024 yılı Mart ayının en çok satılan sıfır otomobilleri ise şöyle:

Fiat Egea Sedan:  5 bin 640

Renault Clio HB:  5 bin 459

Renault Megane Sedan:  3 bin 416

Fiat Egea Cross:  2 bin 957

Toyota Corolla:  2 bin 540

Chery Tiggo 7 Pro:  2 bin 387

Dacia Duster: 2 bin 347

Citroen C4X:  2 bin 269

Chery Tiggo 8 Pro:  2 bin 210

Opel Corsa:  2 bin 196

MG HS: 2 bin 168

Peugeot 2008:  2 bin 61

Peugeot 3008: 1968

Honda City: 1928

Hyundai Bayon:  1515

Chery Omoda 5: 1414

Opel Crossland: 1388

Hyundai i20: 1332

Renault Austral: 1332

Ford Puma: 1258

Avrupa'da en çok satılan otomobiller hangileri? Liste bize göre çok farklı!

Peki siz Mart ayında en çok satılan sıfır otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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