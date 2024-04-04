Mart Ayında En Çok Satılan Sıfır Otomobiller Açıklandı
Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Mart ayı verilerini açıkladı. Otomobil pazarında geçen aya göre bir daralma yaşansa da büyük oranda satışların devam ettiğini belirtebiliriz. Peki en çok hangi sıfır otomobil modeli satıldı? İşte en çok satılan sıfır kilometre otomobiller listemiz…
Şubat ayı rekoru devam etmedi ancak satışlar yüksek! İşte en çok satılan sıfır otomobiller
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD her ay başında olduğu gibi Nisan başında da bir önceki ayın verilerini paylaştı. Son 10 yılın en fazla sıfır otomobil satışının yaşandığı 2024 Şubat ayında 105 bin 990 adet satış yapılmıştı. Mart ayındaki satışlara baktığımızdaysa toplamda 87 bin 71 adet satışın olduğu bildiriliyor.
2024 yılı Şubat ayı özellikle son 10 yıla damga vurdu. Zira Türkiye pazarında şubat ayı daha çok kış mevsimi ve yenilenme ayı olarak görülür bu sebeple de otomobil satışlarında patlama beklenilmezdi. Ancak 2024 yılı Şubat ayı tüm piyasayı salladı. Mart ayında ise buna benzer bir çıkış yaşanmadı. Toplamda 87 binlik satışa ulaşılabildi. 2024 yılı Mart ayının en çok satılan sıfır otomobilleri ise şöyle:
Fiat Egea Sedan: 5 bin 640
Renault Clio HB: 5 bin 459
Renault Megane Sedan: 3 bin 416
Fiat Egea Cross: 2 bin 957
Toyota Corolla: 2 bin 540
Chery Tiggo 7 Pro: 2 bin 387
Dacia Duster: 2 bin 347
Citroen C4X: 2 bin 269
Chery Tiggo 8 Pro: 2 bin 210
Opel Corsa: 2 bin 196
MG HS: 2 bin 168
Peugeot 2008: 2 bin 61
Peugeot 3008: 1968
Honda City: 1928
Hyundai Bayon: 1515
Chery Omoda 5: 1414
Opel Crossland: 1388
Hyundai i20: 1332
Renault Austral: 1332
Ford Puma: 1258
Avrupa'da en çok satılan otomobiller hangileri? Liste bize göre çok farklı!
Peki siz Mart ayında en çok satılan sıfır otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…