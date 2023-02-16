Margot Robbie'nin ardından: Lady Gaga'lı Harley Quinn ilk kez ortaya çıktı!

DC evreninin ikonik kötü karakteri Joker'i odak alan Joker filmi 2019 yılında izleyicilerle buluştu. Joaquin Phoenix ile ikonik karaktere bambaşka bir bakış açısı sunan film 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etti ve adını tüm zamanları en yüksek gişeli yapımlarının arasına yazdırmayı başardı. Aynı zamanda Phoenix'e Oscar ödülü getiren yapımın Joker: Folie à Deux adlı devam filmi için de çalışmalar sürüyor. Kısa bir süre önce paylaşılan görsel Lady Gaga'nın canlandıracağı Harley Quinn'i ilk kez ortaya çıkardı.

Lady Gaga'lı Harley Quinn ilk kez sahnede

2019 yılında vizyona giren ilk yapımın ardından devam filminde de yönetmen koltuğunda oturacak Todd Phillips, Instagram'dan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir görsel paylaştı. Bu paylaşım aynı zamanda Lady Gaga'nın canlandıracağı Harley Quinn'i de ilk kez gözler önüne seriyor.

"Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun" mesajının bulunduğu paylaşımda Joker ve Harley Quinn'i tek bir karede görüyoruz. Maalesef bunun dışında filme ilgili herhangi bir ayrıntı verilmiyor. Ancak şu ana kadar ortaya çıkan detaylar yaklaşan filmi bir "müzikal" olarak tanımlıyor.

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Harley Quinn'i en son Margot Robbie canlandırdı. Hayranların beğenisini kazanan Robbie'nin ardından Lady Gaga'nın nasıl bir performans göstereceğini filmin yayınlanmasıyla hep birlikte göreceğiz. Joker: Folie à Deux'un 9 Ekim 2024'te Warner Bros. aracılığıyla izleyicilerin karşısına çıkacağını belirtelim.

Joker konusu ne?

Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta yapayalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını taktığı iki maske ile geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar.

Babasız büyüyen Arthur'u en yakın arkadaşı olan annesi Happy adıyla çağırır. Bu lakap, Arthur'un içindeki acıyı gizlemesine yardımcı olur. Ancak maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide topluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri'nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.

Peki siz Joker: Folie à Deux filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Lady Gaga, Harley Quinn için doğru bir karar mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.