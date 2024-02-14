Manisa'da İlkokul Öğrencilerine Atatürk Çocukları Uzayda Etkinliği
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Misak-ı Milli İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler kendi tasarladıkları kıyafetlerle Astronot Olmak İstiyorum şiirini okudu ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya hoş geldiniz dedi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "Atatürk Çocukları Uzayda" etkinliğini düzenledi.
Misak-ı Milli İlkokulu'nda 1. sınıfı öğretmeni Yeliz Cabar tarafından yapılan etkinlikte, öğrenciler kendi tasarladıkları kıyafetlerle okul içinde "Astronot Olmak İstiyorum" şiirini okudu.
Etkinlikte öğrenciler, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya "Hoş geldiniz" diyerek seslendi.