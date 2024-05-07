Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Türkiye Fikoloji Çalıştayı Gerçekleştirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ev sahipliğinde Türkiye Fikoloji Çalıştayı gerçekleştirildi.

Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan MCBÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Taşkın, Türkiye'de fikoloji (alg bilimi) ile uğraşan uzmanların bir araya gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'de 300 yıldır bu alanda çalışmalar yapıldığını kaydeden Taşkın, emekli ve aktif çalışan uzmanlarla genç nesli bir araya getirmenin, bilgi birikimi ile tecrübe paylaşımı sağlamanın öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Taşkın, çalıştaya bu alandan 100'den fazla bilim insanının katıldığını söyledi.

Programda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Deniz Araştırma Grup Lideri Doç. Dr. İbrahim Tan tarafından "Ötrofikasyon ve Kalite Durum Değerlendirmesi", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Ertan Çınar tarafından "Türkiye Kıyılarında Yabancı Türlerin Güncel Durumu" konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Manisa Su Platformu Başkanı Muzaffer Yurttaş da "Mikro ve Makro Evrende Çevre ve Denge" başlıklı sunum yaptı.