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Malatya Havalimanı’nda Ağustos ayında 75 bin 32 yolcuya hizmet verildi

Malatya Havalimanı’nda Ağustos ayında 75 bin 32 yolcuya hizmet verildi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2026 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'nın 2026 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre; Malatya Havalimanı'nda Ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 73 bin 636, dış hat yolcu trafiği ise bin 396 olarak gerçekleşti. Böylece Ağustos ayında toplam 75 bin 32 yolcuya hizmet verildi.

Ağustos ayında Malatya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 434, dış hatlarda 18 olmak üzere toplamda 452'ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ağustos ayında toplamda 750 ton oldu.

8 aylık dönemde 567 bin 806 yolcu taşındı

Yılın 8 aylık (Ocak-Ağustos) döneminde ise Malatya Havalimanı'nda yolcu trafiği 567 bin 806, uçak trafiği 3 bin 614, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4 bin 683 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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