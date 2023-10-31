Madrid Teknoloji Fuarı Başladı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Madrid Teknoloji Fuarı'nda sanal gerçeklik (VR) gözlüğünü deneyimleyen bir katılımcı, 30 Ekim 2023. Madrid Teknoloji Fuarı Pazartesi günü Madrid'deki IFEMA fuar merkezinde başladı. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)

Madrid Teknoloji Fuarı'nda Huawei ve Alibaba gibi Çinli teknoloji devlerinin de aralarında bulunduğu 400 şirket yer alıyor. Fuar dijitalleşme ile sürdürülebilirlik konularına odaklanıyor.

MADRİD, 31 Ekim (Xinhua) -- Madrid Teknoloji Fuarı, Pazartesi günü İspanya'nın başkenti Madrid'deki IFEMA fuar merkezinde başladı.

İki gün sürecek etkinliğe 400'den fazla şirket ve 350 konuşmacının katılması ve fuarda yaklaşık 15.000 ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

Bulut, siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, e-ticaret ve dijital pazarlama gibi temalara odaklanan fuara Huawei, China Mobile International ve Alibaba gibi Çinli şirketler de katılıyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Madrid Teknoloji Fuarı'nda bir F1 simülatörünü deneyimleyen bir ziyaretçi, 30 Ekim 2023. Madrid Teknoloji Fuarı Pazartesi günü Madrid'deki IFEMA fuar merkezinde başladı. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)

Huawei İspanya Satış Veri Merkezi Müdürü Pedro Pablo Laina Marco, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Tüm dijitalleşme ekosistemini bir araya getiren ve üreticiler, müşteriler ve mühendislerle buluşabilmemizi sağlayan bu fuar, Avrupa'daki en önemli etkinliklerimizden biri" dedi.

Marco'ya göre Huawei, fuar kapsamında "karbon salınımını azaltan ve sürdürülebilirliği teşvik eden," aynı zamanda "çok daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunmaya yardımcı olan" ürünlerini sergiliyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Madrid Teknoloji Fuarı'na katılan insanlar, 30 Ekim 2023. Madrid Teknoloji Fuarı Pazartesi günü Madrid'deki IFEMA fuar merkezinde başladı. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)

Çinli Kehua Tech şirketinden Chen Yong, "Bir süredir İspanya pazarını izliyoruz ve Avrupa'nın güneyi için bir iletişim merkezi olan Madrid'in şirketimiz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sefer en güncel teknolojimizi, mikro veri merkezimizi ve modüler UPS'imizi de fuara getirdik" ifadelerini kullandı.

Madrid Teknoloji Fuarı'nda Büyük Veri, Yapay Zeka, Siber Güvenlik Dünyası, Pazarlama Teknolojisi ve telekomünikasyonu konu alan Bağlantı Dünyası da dahil olmak üzere yedi bölüm bulunuyor.