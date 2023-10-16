macOS 14 Sonoma: Yeni Özellikler ve İndirme Rehberi

Apple, geçtiğimiz ay macOS'un en yeni sürümü olan macOS 14'ü (Sonoma) piyasaya sürdü. Yeni macOS ile gelen yenilikler arasında widget'lar, oyun modu, FaceTime animasyonları ve Touch ID entegrasyonu bulunuyor. Ayrıca Sonoma'nın nasıl indirileceği de açıklandı.

Apple, geçtiğimiz ay macOS'un en yeni sürümü olan macOS 14'ü (Sonoma) piyasaya sürdü. Türkiye dahil olmak üzere dünya çapında erişilebilir hale gelen yeni macOS neler vadediyor? Sihirli Elma editörü Osman Furkan Şahin sizler için Sonoma'yı test etti.

macOS 14 Sonoma ne kadar iyi?

Yeni macOS ile en dikkat çeken yeniliklerden biri, ana ekrana eklenebilen widget'lar oldu. Böylece kullanıcılar saat, hava durumu gibi bilgileri ekranda anında görebiliyor. Ayrıca Mac'lerde ilk kez sunulan oyun modu sayesinde bu konudaki deneyim artmış oldu.

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macOS 14 ile gelen diğer yenilikler arasında FaceTime üzerinden verilen tepkilere karşılık ekranda animasyon görüntülenmesi yer alıyor. Öte yandan Safari tarayıcısında iş ve kişisel profili ayırmak da mümkün.

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Ekran paylaşımında çok daha düşük gecikme desteği de sunuluyorken, AirDrop güvenliğindeki birtakım iyileştirmeler yapıldı. Kullanıcılar ayrıca yeni sürümle birlikte hareketli duvar kağıtlarına da sahip oldu.

MacBook'lar için Touch ID entegrasyonu sayesinde şifre girmek tarihe karışıyor. Öte yandan tek dokunuşla sekmeleri ana ekrana taşıyabiliyorsunuz. Bu yenilikler, küçük ama kullanım deneyimini önemli ölçüde etkiliyor.

macOS nasıl indirilir?

Yeni Sonoma paketini Yazılım Güncelleme özelliği üzerinden veya doğrudan Mac App Store'dan indirebilirsiniz. Ancak cihazınızın uyumlu olup olmadığını gösterdiği için Yazılım Güncelleme özelliğini kullanmanızı öneriyoruz.

Adım 1: Apple menüsü >Sistem Ayarları yolunu izleyin.

Adım 2: Açılan menüde sol tarafta yer alan Genel'i ve ardından sağ taraftaki Yazılım Güncelleme'ye tıklayın.

Adım 3: Yazılım Güncelleme yalnızca Mac ile uyumlu olan sürümü gösterecektir. Burada Sonoma paketini görmelisiniz.