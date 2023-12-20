Lords Mobile ve Shrek İş Birliğiyle Oyuna Özel Etkinlikler Başladı

IGG'nin geliştirdiği Lords Mobile oyunu, dünyanın en popüler film serilerinden Shrek ile iş birliği yaparak özel etkinlikler düzenliyor. Shrek ve diğer sevilen karakterler, oyuncuları Lords Mobile evreninde ziyaret ediyor. Oyunda gerçek ve sanal ödüller kazanma şansı da bulunuyor.

IGG'nin geliştiriciliğini üstlendiği dünyaca ünlü strateji MMO oyunu Lords Mobile, dünyanın en popüler film serilerinden Shrek ile bir araya geliyor. Lords Mobile ve Dreamworks arasında gerçekleştirilen iş birliği ile filmin sevilen karakterleri özel etkinliklerle oyunun evrenine ufak bir ziyarette bulunuyor.

Shrek, Lords Mobile Evreni'ne geldi

2016 yılında yayınlanan Lords Mobile, kule savunması, şehir kurma ve diğer birçok türün unsurlarını içeren kapsamlı, erişilebilir ve son derece başarılı bir strateji MMO oyunudur. Dünya çapında 640 milyondan fazla indirme elde eden oyun, büyüklüğüne yaraşır bir ismi ağırlamanın haklı mutluluğunu paylaşıyor. Shrek kendisi gibi bu büyük evreni, filmlerinden tanıdığımız Fiona, Eşek ve Çizmeli kedi ile birlikte ziyaret edecek. Athena Krallıkları'nı şenlendiren etkinlikler Aralık ayında başladı ve 31 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

Lords Mobile ayrıca bu büyük iş birliği için çok özel bir adım da attı. Bu özel etkinlikleri kutlamak için Lords Mobile'ın dev şövalyesi Yemin Tutan ve Shrek'in devasa buzdan heykelleri yaptırıldı. Göz kamaştıran bu heykeller Çin'in Changchun kentindeki Jingyuetan Ulusal Manzara Noktası'nda ziyaret edilebiliyor.

Ödüllerle dolu etkinlikler oyuncuları bekliyor

Oyun içindeyse hem sanal hem de gerçek ödüller kazanıp eğlenceye doyabilecekleri keyifli etkinlikler Lords Mobile tutkunlarını bekliyor. Bu etkinliklerden biri olan Shrek'in Macerası'nda oyuncular parçalarını bularak ve bulmacaları çözerek Shrek kalesi görünümü, avatarlar, yeni eserler ve oyun içi ifadeler gibi etkinliğe özel öğeler kazanabilecek.

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Ayrıca, iş birliğine özel olarak oyuncuların dijital eşyalarını kostümler, avatarlar, ifadeler ve eserler ile takas edebilecekleri Çok Uzak Dükkan'da etkinlik boyunca açık olacak.

Lords Mobile x Shrek iş birliği kapsamındaki diğer etkinlikler arasında Masalsı Grup Savaşı, Lordların Eve Dönüşü ve Macera Yapbozu yer alıyor. Bu etkinlikler oyunculara sonsuz bir eğlencenin yanı sıra, muhteşem fiziksel ödüller kazanma şansı da sunuyor. Büyük ödüllerin Apple Watch Ultra 2, Lords Mobile Logitech klavye, iPhone Pro Max, PS5, Amazon Hediye Kartı ve daha birçok üründen oluştuğu etkinlikler, Lords Mobile tutkunlarını bekliyor.

Etkinlikler hakkında daha fazla bilgiyi resmi Lords Mobile x Dreamworks Shrek web sitesine veya Lords Mobile Facebook sayfasında bulabilirsiniz. Büyük ödüllerle dolu bu benzersiz eğlenceye katılmak için Lords Mobile'ı hemen şimdi Google Play Store, App Store, Steam veya PC'den (oyunun resmi web sitesi üzerinden) ücretsiz olarak indirebilirsiniz.