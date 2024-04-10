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Lenovo Legion Y700 Super Control Edition ile Oyun Tutkunlarına Yeni Bir Deneyim

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Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve birçok kişi tarafından büyük beğeni kazanan Lenovo Legion Y700, bu sefer de yeni sürümü Super Control Edition ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Piyasadaki nadir oyuncu tabletlerinden biri olarak öne çıkan cihazın son versiyonu, birçok önemli iyileştirme ile birlikte geliyor. Bu gelişme, oyun meraklılarını da oldukça sevindirmiş durumda. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Super Control Edition karşımızda

Cihaz, 2560X1600 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip yeni nesil IPS ekranıyla piyasaya sürülecek. Ekran büyüklüğü ise 8.8 inç olarak belirtiliyor. Bununla beraber, oyuncuların en zorlu koşullarda bile yüksek performans vermeyi sürdürebilmesi için ekranda özel bir mikro-nano cam teknolojisi kullanılacak. Böylece oyun sırasında daha iyi bir tutuş hissiyatı ve ekranda daha az yansıma olacağı öngörülüyor.

Ürünün arka kamerası 13MP ve 2MP değerlerindeki çiftli sistemiyle dikkat çekerken, ön tarafta 8MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor. Yeni Super Control Edition'ın en dikkat çekici yönü olarak ise, sahip olduğu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyi gösterebiliriz.

Bu işlemci sayesinde birçok oyunda yüksek performans sunulması bekleniyor. Ayrıca bağlantı tarafında da oldukça kabiliyetli olan cihaz, içinde 2 adet USB Type-C 3.1 Gen 2 ve DisplayPort 1.4 girişi bulunduruyor. Bataryanın ise tam 6550 mAh kapasiteli olduğunu hatırlatalım. Fakat ürünün fiyatı şu an için belli değil.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Lenovo Legion Y700 Super Control Edition iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz hiç Lenovo markalı bir elektronik ürün kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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