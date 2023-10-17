Lenovo, Esper Foundation OS ile yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor

Bilgisayar dünyasının en büyük isimlerinden Lenovo, üzerinde çalıştığı yeni işletim sistemi Esper Foundation OS ile sektördeki yerini büyütmek istiyor. İlk olarak Lenovo ThinkCentre M70a ile gelecek olan bu işletim sistemi, Android tabanlı olarak yayımlanacak ve özelleştirilebilir markalama, çevre birimi uyumluluğu, güvenlik yamaları ve yazılım desteği gibi özelliklere sahip olacak.

Bilgisayar dünyasının en büyük isimlerinden Lenovo, ürettiği cihazlarla ülkemizde de beğeniyle takip ediliyor. Şirket, üzerinde çalıştığı yeniliklerle sektördeki yerini büyütmek istiyor. Bu bağlamda harekete geçen şirket, büyük bir adım atmaya hazırlanıyor.

Esper Foundation OS, ilk olarak Lenovo ThinkCentre M70a ile gelecek

Microsoft, Windows işletim sistemiyle bilgisayar dünyasını adeta ele geçirdi. Lenovo bir süredir Google'ın ChromeOS'unu kullanıyordu. Lenovo, hakim olduğu sektörde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, bir süredir Esper Foundation OS ismini verdiği kendi işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Mobil cihaz yönetimi (MDM) platformuyla birlikte sunulan yeni kurumsal odaklı cihaz portföyü olarak tanımlanan işletim sistemi Android tabanlı olarak yayımlanacak. Esper Foundation OS, Android 11 tabanlı olup özelleştirilebilir markalama, çevre birimi uyumluluğu, üç aylık güvenlik yamaları ve üç yıllık desteğe sahip olacak.

Lenovo pazarlama ve strateji direktörü Johanny Payero, bu değişiklik için şu ifadeleri kullandı;

Esper çözümü android tabanlı bir yazılımdır ve x86 platformlarında çalışan bir android işletim sistemindeki cihaz yönetimi için özel olarak formüle edilmiştir. Bu, Lenovo'nun bu pazara hitap etmesi için eşsiz bir fırsat yaratıyor. Hedeflediğimiz spesifik pazar segmentleri arasında perakende ve konaklama sektörünün yanı sıra bu sektörlere yönelik dijital tabela cihazları da yer alıyor. Bu segmentler, bir düzeyde özelleştirme gerektiren çok sayıda Android tabanlı dağıtım içeriyor.

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Öte yandan yeni işletim sistemi ilk olarak Lenovo ThinkCentre M70a masaüstü bilgisayarıyla sahne alacak. Cihaz, 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB'a kadar SSD'nin yanı sıra 12. Nesil Intel Core i9 CPU ile donatıldı. Bu cihazın ardından ThinkCentre M70q, M90n-1 IoT ve ThinkEdge SE30 v2 modelleri de 2023 yılı sonuna kadar yeni işletim sistemine erişebilecek.