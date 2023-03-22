KVKK'dan Meta ve WhatsApp'a para cezası!

Bugün Kişisel Verileri Koruma Kurulu veya bilinen kısaltmasıyla KVKK, Meta ve WhatsApp için para cezası kararı verdi.

Bugün de Kişisel Verileri Koruma Kurulu veya bilinen kısaltmasıyla KVKK tarafından bazı yükümlülüklerini yerine getirmediği için WhatsApp ve Meta için 5 milyon TL'den fazla ceza kesildi. İşte detaylar…

KVKK, Meta ve Whatsapp için para cezası kararı aldı!

Geçtiğimiz yıllarda Meta henüz Facebook ve diğer platformların çatı şirketi değilken Zuckerberg yönetiminin yaptıkları Rekabet Kurumu'nun radarına girdi. Daha sonra WhatsApp uygulamasında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle ekim ayında 350 milyon TL'ye yakın (18.6 milyon dolar) para cezası kesildi.

Tabii yalnızca Türkiye değil, AB ve ABD başta olmak üzere birçok ülke ve kurum tarafından çeşitli nedenlerden ötürü cezaya tabii tutuldu. Örneğin 1.5 yıl kadar önce Kasım 2021'de Avrupa birliğinden 225 milyon Euro (188 milyon Sterlin) ceza yedikten sonra şirketin gizlilik politikası güncellendi.

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Bu olaydan yaklaşık bir ay kadar önce de KVKK, gizlilik politikalarından şeffaf bir şekilde bahsedilmemesi nedeniyle yine WhatsApp'a 2 milyon TL'ye yakın bir idari para cezası uygulanmasına yönelik karar aldı. Başka ülkelerde de sayamayacağımız kadar çok örneği bulunuyor.

Bugün de Kişisel Verileri Koruma Kurulu veya bilinen kısaltmasıyla KVKK, WhatsApp ve Meta için 5 milyon 330 bin TL para cezası kesti. Gerekçe olarak da sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi gösterildi. Ayrıca bu yükümlülüğün 30 gün içerisinde tamamlanmaması halinde cezaların katlanarak artacağı belirtildi.

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