Kütahya'da Ulusal Robot Yarışması Heyecanı Başladı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Kendin Yap Atölyesince düzenlenen Ulusal Robot Yarışması başladı.

Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, Dumlupınar Spor Salonu'ndaki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, yarışmanın değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurmak açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Dünyaya egemen olmaya başlayan robotlu, yapay zekalı bir geleceğe hazırlanmak için öğrencilerin, gençlerin bu alanda kendilerini gösterebilmeleri gerektiğini dile getiren Bekarlar, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' sözünden ilham alarak ilimle, fenle bu dünyanın onurlu, rekabet edebilen bir üyesi olabilmek sizlerin gayretlerinden, çalışmalarından ve hayal gücümüzü geliştirmemizden geçiyor. Bugün Kütahya'da düzenlenen bu yarışmanın son derece önemli olduğuna, burada yaptıkları çalışmaları sergileyecek öğrencilerimizin de geleceğimizi şekillendirecek umutlarımız olduğuna inanıyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin inşa edeceğini belirterek, vakitlerini teknoloji, tasarım ve üretimle geçiren gençlerin Türkiye'nin yarınları için umut olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından 22 ilden gelen ortaokul ve lise öğrencilerinin oluşturduğu 211 takım, tasarladıkları robotlarla "çizgi izleyen", "labirent ustası", "mini sumo", "ortaokul robo futbol" ve "lise robo futbol" kategorilerinde birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Gün boyu sürecek yarışmalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri verilecek.