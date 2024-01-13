Üye Girişi
Haberler

Küresel ısınmaya karşı çılgın proje: Güneş'i kısacaklar!

Güncelleme:
Abone Ol

Küresel ısınma gittikçe şiddetini ve olumsuz etkisini artırırken insanlık, çözüm yolu için farklı bir yöntemi düşünmeye başladı. Güneş ışınlarını kısarak uygulanacak yöntemle iklim değişiminin zararlarının azaltılması bekleniyor.

Dünyada aşırı kuraklıkların görülmesi,iklim değişiminin insanlığı tehdit eder boyuta varması, radikal bir çözümü gündeme getirdi. Güneş ışınlarını kısmak şeklinde belirtilen yöntemle küresel ısınmanın etkisinin de ciddi ölçüde azaltılması hedefleniyor.

2022 yılında 1.26 santigrad derecelik ısınma seviyesine gelen dünyada 2030'da 1.5 santigrad derecenin geçilmesi şaşırtıcı olmayacak gibi görülüyor. Korkutan sıcaklık yükselişi ise insanlığı farklı yöntemler geliştirmeye davet ediyor.

GÜNEŞ NASIL KISILACAK?

Güneş'in kısılması yöntemi ilk başta şaşırtıcı gelse de yüksek irtifada uçan bir jet filosu yardımıyla üst atmosfere yansıtıcı parçacıklar bırakılması şeklinde yapılmasının mümkün olduğu düşünülüyor.

Güneş ışığının kısılmasının uygulanmasıyla dünyanın buzlu kısımlarındaki erimenin önüne geçilmiş olacak. Küresel ısınmaya karşı klasik yöntemleri kullanmaya devam eden insanlık, daha ciddi sonuç almak için ya kısa sürede bu yöntemi uygulamaya koymak ya da dünyayı tehdit eden küresel ısınmaya karşı alınacak klasik tedbirleri artırmak zorunda gibi görünüyor.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Teknoloji

Güneş Teknoloji Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını Nevra karakteri kimdir? Yalı Çapkını Nevra gerçek hayatta kim, hangi oyuncu? Nevra karakterini kim canlandırıyor? 13 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 13 Ocak Cumartesi ödül ne? Napoli - Salernitana maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli - Salernitana maçı nereden izlenir? Survivor kim kazandı? 13 Ocak Cumartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Yıldızlar Bana Uzak hangi gün? Yıldızlar Bana Uzak hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Cumartesi 2024? Şehitlerimiz hangi illerden? Pençe Kilit Operasyonu 9 şehit nereden, hangi şehirden? 13 Ocak Cumartesi Bambaşka Biri neden bitiyor, final mi yapıyor, bitti mi? Bambaşka Biri CANLI izle! FOX TV Bambaşka Biri 16. bölüm CANLI izleme linki! Cumartesi kuyumcu açık mı 2024? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Güldür Güldür Show yok mu? Güldür Güldür Show neden yok? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölüm yayınlanacak mı? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 13 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kim? Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu, oyuncuları ve Herkül: Efsane Başlıyor özeti! The Walking Dead: Daryl Dixon nereden izlenir? The Walking Dead: Daryl Dixon nerede, hangi platformda var? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 2 filmi ne zaman çıktı, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title