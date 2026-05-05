Küçükçekmece'de öğrenciler TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında projelerini sergiledi

Küçükçekmece'deki Ataköy Anadolu Lisesi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında düzenlenen fuarda, yaklaşık 70 proje arasından seçilen 19 proje sergilendi. Fuara katılan öğrenciler, hazırladıkları projeleri uygulamalı olarak tanıtma fırsatı buldu.

Okul Müdürü Ayfer Yıldız, AA muhabirine, Türkiye genelinde yürütülen proje kapsamında bilimsel çalışmaların yapıldığını anlattı.

Öğrenciler tarafından öğretmenlerin gözetiminde hazırlanan projelerinin bir üst kurula sunulduğunu, bunlardan kabul edilenlerin yoluna devam ettiğini aktaran Yıldız, TÜBİTAK projesi kapsamında okuldan 20 projenin geçtiğini, bu hafta içerisinde de sunumlarının yapılacağını söyledi.

Yıldız, fizik, müzik, resim, tarih, coğrafya ve biyoloji gibi her alanda projelerin bulunduğunu kaydederek, "Bunlar, öğrencilerin bilimsel, akademik kariyerlerini geliştirmek, kendilerini daha iyi ifade edebilmek adına yürüttükleri çalışmalarıdır. Öğrencilerimiz güzel başarılar elde edebilmenin aslında ilk adımlarını attı. Bu yolda da bizler onlara destek olmaktayız." dedi.

Fuarda sergilenen ve dünya tarihinde yer etmiş önemli savaşlara ait bilgileri içeren "Tarih Savaşları: Ben Kimim?" isimli oyun projesini hazırlayan öğrencilerden Burcu Nari, oyunun tarihteki savaşların akılda kalıcılığını artırmayı amaçladığını belirterek, "Oyunda dünyada sesini duyurmuş, birçok kayıp verdiğimiz veya zaferle sonuçlanan 50 savaş var, müfredatımızda da yer alıyor. Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşı ve Çanakkale Savaşı gibi savaşlarımız var. Arkadaşlarımız bu oyunları oynayarak tarihi olayların akılda kalıcılığını artırıyor. Hem eğlence hem de ders materyali olarak kullandığımız için sıkıcı ezber yerine eğlenceli bir şekilde öğreniyoruz." diye konuştu.

Projeye danışmanlık yapan tarih öğretmeni Ahmet Aslan, bu projenin tarih dersi kapsamında hazırlandığını anlatarak, "Proje, tarihi eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor. Yani hem öğreteceğiz hem de eğleneceğiz, amacımız bu. Bu proje aynı zamanda uygulanmış bir proje. Önce kendi aralarında arkadaşlarıyla birlikte uyguladılar. Sonra da TÜBİTAK çalışması kapsamında ziyaretçiler bunu uyguladı." ifadelerini kullandı.

Günlük hayatta özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde zemine yerleştirilecek sistemle titreşimi kullanarak elektrik üretimini hedefleyen "Titreşimden Elektrik" projesini hazırlayan öğrencilerden Yağız Osman Kocabaş, şunları paylaştı:

"Buradaki amacımız, piezo diskleri kullanarak hiçbir emek ve zahmet harcamadan, insanların günlük hayatta yaptığı rutinlerden yürüyerek, eve giderek, işe giderek kullandığı titreşimden elektrik üretmek. Diğer amacımız da fosil yakıt olmadığından dolayı karbondioksit salınımı yok, tamamen temiz, çevreci elektrik üretmek. Titreşimin olduğu her yerde, toplumun daha fazla bulunduğu yerlerde, parklarda, sahil kenarlarında, yürüyüş yollarının olduğu yerlerde kullanılabilir."

Fuarda, otomobillerde susuz tarım uygulamaları ve elektrikli araçlarda şarj döngüsü gibi çeşitli projeler de sergilendi.