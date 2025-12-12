KTÜ'lü akademisyenler yanmaya dayanıklı MDF panel geliştirdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin koordinesinde oluşturulan proje ile biyolojik bazlı tutkal kullanılarak yanmaya karşı dayanıklı MDF panel üretildi.

KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli akademisyenler, üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında Samsun'da orman ve kağıt ürünleri üretimi yapan bir firmanın yanmaya karşı MDF panel üretimine yönelik talebini değerlendirmeye aldı.

KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Dönmez Çavdar ile beraberindeki üç akademisyen, yanmaya karşı panel üretimi yapabilmek için bir araya geldi.

Prof. Dr. Çavdar ve ekibi, 2023'ten itibaren sürdürdükleri çalışma sonucunda genellikle petrol ile üretilen ve MDF panelde kullanılan tutkalı, biyolojik bazlı üretmeyi başardı.

Akademisyenler, böylece tutkal içerisindeki mineraller sayesinde ahşap malzemenin yangına karşı güvenli hale gelmesini sağladı.

Projelerine "Lignin ve Mineral Katkılı Yanmaya Dayanıklı MDF Panel" adını veren Prof. Dr. Çavdar ve ekibi, TÜBİTAK tarafından da Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında destek aldı.

Çavdar, AA muhabirine, Türkiye'deki mineral rezervlerini doğru şekilde kullanarak yenilikçi ve milli ürün geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çalışmanın ilk aşamasında hedeflerinin yangını geciktirici ve çevreci bir madde geliştirmek olduğunu belirten Çavdar, "İkinci aşaması biyolojik bazlı yangın geciktirici özellikli katkının petrol esaslı tutkallar üzerine kullanılan ürünlere ikame olarak kullanılabilirliğini araştırmaktı. İkinci aşamada yüzde 40 oranında ikame edilebilme özelliğini ticari boyutlu bir üretim gerçekleştirerek, 9 tonluk tutkal üretimi ile bu biyolojik tutkalın MDF panellerinde kullanılması ile hedefimize ulaşmış olduk." diye konuştu.

Çavdar, projede kullandıkları lignin maddesinin doğada en fazla bulunan ikinci doğal polimer olduğunu ve kağıt üretimi sırasında atık olarak açığa çıktığını vurguladı.

Çalışmada katma değeri yüksek lignin esaslı bir biyolojik tutkal ürettiklerini ifade eden Çavdar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tutkal içerisindeki mineraller sayesinde malzemeyi yangına karşı güvenli bir hale getirmiş olduk. Bu anlamda ürün ev ortamındaki tüm donatı elemanlarında kullanılabilir. Aynı zamanda yer döşemesi malzemesi olarak da kullanılabilir. Yanmaya karşı direnç gösterme özelliği sayesinde insanların, tüm canlıların güvenli bir şekilde ortamdan uzaklaşabileceği süreyi uzatan bir ürün geliştirmeyi hedefledik. Yaptığımız küçük ölçekli testlerde başarılı sonuca ulaştık ve güncel durumda akredite olmuş bir laboratuvardan sonuçları bekliyoruz."

"Daha çevreci hale getirilmesine katkı sağlayacak"

Petrol esaslı ürünler yerine yerli ve milli ürün geliştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çavdar, "Türkiye odun esaslı levha sektöründe Avrupa'da ilk sıralarda, dünyada da ilk 20 içerisinde. Ciddi üretim kapasitesine sahip bir ülkeyiz. Bu anlamda ülkemizdeki her yenilik ve değişiklik, ülke sınırlarını aşarak dünyada odun esaslı levhaların daha çevreci hale getirilmesine katkı sağlayacak. Aslında ihracat potansiyeli de yüksek bir ürün ortaya çıktığını söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Projede görev alan KTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sedat Keleş ise ürettikleri tutkalın aynı zamanda petrol bazlı ürünlere göre daha ucuz olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Keleş, kullandıkları malzemelerin bir bölümünün de atık olarak değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Aynı zamanda projede, KTÜ Arsin Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojisi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevda Boran Torun ile KTÜ Fen Fakültesi Fizikokimya Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Turgay Kar da görev aldı.