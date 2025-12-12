Arı ürünleri araştırmaları 'KTÜ APİMER' çatısı altında sürdürülecek

Trabzon'da arı ürünleri ve apiterapi alanındaki bilimsel çalışmalar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesindeki Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (APİMER) yürütülecek.

KTÜ Fen Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı'nın yaklaşık 20 yıl önce bir arkadaşının getirdiği balı incelemesiyle başlayan çalışmalar, apiterapi çalışma grubunun kurulmasıyla devam etti.

Kolaylı'nın öncülüğündeki grup, çok sayıda bilimsel çalışmaya imza attı. Literatüre 200'ün üzerinde makale kazandıran ekip, bundan sonraki süreçte arı ürünleri araştırmalarını, geçen hafta hizmete alınan KTÜ APİMER çatısı altında sürdürecek.

Bal, polen, propolis, arı sütü ve zehri gibi ürünlere yönelik biyokimyasal analiz, kalite kontrol, balda coğrafi işaretleme ile çeşitli AR-GE faaliyetlerinin sürdürüleceği merkezde, apiterapiye uygun yeni ürünlerin geliştirilmesine bilimsel katkı sağlanacak.

KTÜ APİMER Müdürü Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, AA muhabirine, bal arısından elde edilen ürünlerin insan sağlığı alanındaki kullanım şeklinin apiterapi olarak adlandırıldığını söyledi.

Arı ürünleriyle yapılan her çeşit tedavinin apiterapinin çalışma alanına girdiğini belirten Kolaylı, bu yönde yaklaşık 20 yıldır bilimsel çalışma yürüttüklerini anlattı.

KTÜ merkezli 40'ı aşkın üyesi bulunan çalışma grubu oluşturduklarını ifade eden Kolaylı, grupta kimyacıdan genetikçiye, ormancıdan gıda mühendisine kadar farklı disiplinlerden akademisyenlerin yer aldığını vurguladı.

"Belli bir konuya odaklandığımız için Türkiye'de ve dünyada tanınırlığımız arttı"

Prof. Dr. Kolaylı, bal, polen, propolis, balmumu, arı zehri ve sütü gibi arılarla ilgili her türlü araştırmayı yaptıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalışma alanı olarak hepsinin biyolojik aktif özelliklerine, analizlerine odaklandık. İlk yayınımız 2007'de çıkmıştı ve o gün bugündür literatüre çok sayıda çalışma kazandırdık, projeler yaptık. Bu projelerde daha çok arı ürünlerine ve doğal ürünlere odaklandık. Çalışmalarımızda gördük ki arı ürünleri insan sağlığı için hem koruyucu hem tedavi edici özelliklere sahip."

Arı ve arı ürünleriyle ilgili çalışmaları sayesinde ülke ve dünya çapında tanınırlık kazandıklarını belirten Kolaylı, şöyle devam etti:

"Üniversitemiz Rektörlüğü, 'Madem bu kadar çalışıyorsunuz, size arı ürünleri çalışma uygulama merkezi kuralım, çalışmalarınızı daha özgür bir şekilde gerçekleştirin' dediler ve KTÜ APİMER adını verdiğimiz merkez kuruldu. Bundan sonraki çalışmalarımızı merkez çatısı altında geliştireceğiz. Bugüne kadar literatüre 200'ün üzerinde makale kazandırdık. Bunlar, özellikle Anadolu arı ürünlerini dünyaya tanıtan çalışmalar oldu. Aynı zamanda propolisin tanıtılmasında, toplanmasında, işlenmesinde, sanayiye transfer edilmesinde bu bilimsel çalışmaların önemi çok büyük. Çalışmalar aynı zamanda arıcılığın da gelişmesine katkı sağlıyor."

Merkezin sadece bölgeye değil, aynı zamanda Türkiye'nin her tarafına hizmet götüreceğinin altını çizen Kolaylı, ilerleyen günlerde altyapıyı kuvvetlendirerek, apiterapi uygulamalarına güçlü bir bilimsel temel oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.