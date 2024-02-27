KTÜ Creatiny Roket Takımı ABD'de Yarışacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinden kurulu Creatiny Roket Takımı, tasarladıkları "FIRTINA-N" adlı roketle ABD'de 17-22 Haziran'da yapılacak Spaceport America Cup'ta yarışacak.

KTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından 2019'da kurulan Creatiny Roket Takımı, okul atölyesinde tasarladıkları roketlerle yurt içi ve dışında yarışmalara katıldı.

Fakülteye bağlı farklı mühendislik bölümü öğrencilerinden oluşan 33 kişilik ekip, TEKNOFEST'te 2022'de yüksek irtifalı roket kategorisinde ikincilik, 2023'te ise orta irtifalı roket kategorisinde üçüncülük elde etti.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Özkaya danışmanlığında yeni ödüller için çalışmalarını sürdüren ekip, "FIRTINA-N" adını verdikleri roketleriyle ABD'de 17-22 Haziran'da yapılacak Spaceport America Cup'ta birincilik hedefliyor.

Takım kaptanı Muhammed Efecan Baş, AA muhabirine, orta ve yüksek irtifada Türkiye dereceleri elde ettiklerini söyledi.

Yurt dışındaki yarışmalarda da Türkiye'yi temsil ettiklerini belirten Baş, "Bu yıl içerisinde de Spaceport America Cup yarışmasına katılacağız inşallah. Amacımız TEKNOFEST, Spaceport America Cup gibi yarışmalara katılmak, yarışmalar sonrasında gördüğümüz eksiklere çözüm üretip gelecekte şirketleşmek." dedi.

Baş, tasarladıkları roketin tamamının kendi üretimleri olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakıtı atölyemizde üretiyoruz. Yakıtın birçok tipi var, bunlardan en basiti şekerden yapılan yakıt. Bunun dışında daha kuvvetli ve tehlikeli olan bazı yakıtlar da var. Bunların üretimine de başladık ama en temel olan şeker yakıtı; yerden 50-100 metreye uçurabilecek etkiye ulaşabiliyorsun. Yaptığımız roketin bütün malzemelerini de kendimiz üretiyoruz."

Trabzon genelinde de roket yarışmaları düzenlemeyi planladıklarını belirten Baş, bu sayede roket ve havacılık işlerine hevesli gençleri takımlarına katmak istediklerini söyledi.

"3 bin metre irtifaya ulaşıyor"

Bu sene katıldığı takımda tasarım ve analiz görevini yürüten Onurcan Işık ise tasarladıkları roketin üç bölümden oluştuğunu ifade ederek, "Burun konisi, üst gövde ve motor gövdesinden oluşuyor. Üst ve motor gövdesini cam elyaftan, burun konisini de karbon fiberden yapıyoruz, en çok basıncı bu bölge yediği için daha sağlam olması gerekiyor." diye konuştu.

Işık, "FIRTINA-N" adlı roketin 6 metrelik rampası olduğunu kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu rampadan çıkış hızı yaklaşık 100 kilometre ve maksimum ulaştığı hız ise 900 ila bin kilometre/saat arasında değişiyor. Yaklaşık 25 saniyede tepe noktasına, 3 bin metre irtifaya ulaşıyor ve buraya ulaştıktan sonra 1,5 metre çapında burun konisinden bir paraşüt çıkıyor. İlk ayrılma burada gerçekleşiyor. Sonrasında 550 metre irtifaya geldiğinde, gövdeler arasında ikinci ayrılma gerçekleşiyor. Buradaki paraşütün çapı da 3 metre, 4 dakika içinde saatte 8 kilometre hızla yere güvenli iniş yapıyor."