KSBÜ Rektörü Ahmet Tekin: Nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, öğrenci sayısı, bölüm ve programları artırmak yerine nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Tekin, Rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiğinden beri yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, öğrenci sayısı, bölüm ve programları artırmak yerine nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Tekin, Rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiğinden beri yaptıkları çalışmaları anlattı.

5 yıl önce kurulan bir üniversite olmalarına rağmen öğrenciler tarafından çok tercih edildiklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı'yla yerleştirme oranımız yüzde 101. Bu sene 36 okul birincisi öğrencimiz bizim üniversitemizdeki bölümleri tercih ettiği için yüzde 101 doluluk oranına ulaştık. Bu da üniversitemiz için çok sevindirici. 1 milyon metrekare olan kampüs alanımızda 5 bin 841 öğrenci, 696 akademisyenimizle eğitim hizmetini sürdürmekteyiz. Üniversite yönetimi olarak bu sayıyı çok arttırmayı düşünmüyoruz. Öğrenci, bölüm ve program sayısını arttırmaktan ziyade mevcut programlar arası bölümleri daha nitelikli, mezun olan öğrencilerimizin tercih edilebilir olmasını önemsiyoruz."

Tekin, üniversitede öğretim üyesine düşen öğrenci sayısında da ciddi düşüş sağladıklarını aktardı.

"Yeni kampüs alanında öğrenci merkezli alanlar oluşturduk"

Yeni kampüs alanında çalışmalara başladıklarını ve öğrenci merkezli alanların oluşturulduğunu vurgulayan Tekin, "Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönden tam bir iyilik halinin olmasını, bu anlamda da kazanımlar edinmelerini önemsiyoruz. O nedenle de çok ciddi aktiviteler yapıyoruz. Sağlık, Spor ve Kültür Dairesi Başkanlığımız rehberliğinde bu yıl 1000'in üzerinde organizasyona imza atıldı. Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönden de gelişmelerinin sağlanması üniversitemizin temel hedeflerinden biri. Yeni kampüs alanımızdaki hemen her boşlukta öğrencilerimizin faydalanabileceği alanlar oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.