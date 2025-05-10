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Kosmos-482 Uzay Aracı Hint Okyanusu'na Düştü

Kosmos-482 Uzay Aracı Hint Okyanusu'na Düştü
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Rusya Federal Uzay Ajansı, 1972'de Venüs'ü keşif için fırlatılan Kosmos-482 uzay aracının atmosfere girdikten sonra Hint Okyanusu'na düştüğünü açıkladı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), 1972'de Venüs'ü keşif için uzaya fırlatılan Kosmos-482 adlı uzay aracının Hint Okyanusu'na düştüğünü bildirdi.

Roscosmos, yaptığı yazılı açıklamada, Kosmos-482 uzay aracının akıbetine ilişkin bilgilere yer verdi.

Kosmos-482'nin bugün TSİ 09.24'te atmosfere girdiği belirtilen açıklamada, uzay aracının Endonezya'nın batısında Hint Okyanusu'na düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, uzay aracının Venüs'ü keşif için 1972'de uzaya fırlatıldığı, ancak yaşanan bir arıza nedeniyle Dünya'nın eliptik yörüngesinde kaldığı ve ardından gezegene geri döndüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji
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