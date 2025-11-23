Köpekbalığı saldırısından sağ kurtulan biyolog o anları anlattı

Deniz biyoloğu Mauricio Hoyos, Eylül ayında Kosta Rika'da gerçekleştirdiği araştırma gezisinde hayatının en ürkütücü deneyimlerinden birini yaşadı. Boyu 3–3,5 metreyi bulan dişi Galapagos köpekbalığı aniden ona doğru atıldığında, Hoyos başını eğerek şah damarını korudu.

YÜZ VE KAFA BÖLGESİNDE DERİN YARALAR AÇILDI

Köpekbalığının çenesinin yanağına ve kafasına temas ettiğini hissetti, ama ama hayvan kısa süre sonra onu bıraktı. Ancak Galapagos köpekbalığının testereye benzeyen 29 dişi Hoyos'un yüzünde ve kafasında derin yaralar açmakla kalmadı, aynı zamanda dalış ekipmanının oksijen bağlantısını da kopardı.

KÖPEKBALIKLARINA KARŞI SAYGISI ARTTI

Tecrübeli biyolog, panik yapmadan ikinci oksijen hortumunu kullanarak regülatörün basıncını dudaklarıyla ayarladı ve koordineli bir şekilde yüzeye ulaştı. Kıyıya çekildiğinde sağlık ekibi hazır bekliyordu; yaralarının çoğu enfeksiyon kapmadan hızlıca iyileşti. Hoyos, saldırının ardından köpekbalıklarına karşı saygısının arttığını ve okyanus ekosistemindeki kritik rollerini daha iyi anladığını vurguluyor.

Buna rağmen Hoyos'un merakı ve tutkusu sönmedi. Önümüzdeki Ocak ayında Cocos Adası'nda dalış yapmayı planlıyor ve o gün karşılaştığı köpekbalığıyla tekrar karşılaşmayı umuyor. Saldırıya rağmen cihazı başarıyla takmayı başarması, ona gözlem yapma fırsatını hâlâ sunuyor. Yanağındaki yara izi, onun hayatta kalışının ve köpekbalıklarının korunmasına olan bağlılığının somut bir kanıtı olarak duruyor.

"HAYATIMI BAĞIŞLADI"

Hoyos önce saldıran sonra hemen kendisin bırakan köpekbalığının bir anlamda hayatını bağışladığını söylerken "Bu iz, hayatımı bağışlayan dişi köpekbalığın kanıtı. Onun sayesinde köpekbalıklarının önemini savunmaya ve okyanusları korumaya devam edeceğim." dedi.