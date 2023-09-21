Konak Belediyesi Türkiye Bilişim Ödülleri'nde ödül aldı

Konak Belediyesi, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri'nde e-Belediyecilik kategorisinde ödül alan üç belediyeden biri oldu. Konak Belediyesi, 'Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık (SPACE) Projesi'yle ödüle layık görüldü.

Konak Belediyesi, Türkiye Bilişim Ödülleri'nin e-Belediyecilik kategorisinde ödül aldı.

Konak Belediyesi, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri'nde e-Belediyecilik kategorisinde ödül alan üç belediyeden biri oldu. Konak Belediyesi, kamu ve özel sektörün bilişim teknolojileri alanındaki başarılı proje ve çalışmalarının ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, 'Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık (SPACE) Projesi'yle ödüle layık görüldü.

50 FARKLI PROJE BAŞVURDU

Bu yıl "Kamuda Bilişimle Dönüşüm" ana temasıyla düzenlenen etkinliğe kamu kurumları 50 farklı projeyle başvurdu. Finale kalmaya hak kazanan 15 proje, beş kategoride değerlendirildi. e-Belediyecilik kategorisinde yarışan Konak Belediyesi, Bağcılar ve Seyhan belediyeleriyle birlikte ödüle layık görülen üç belediyeden biri oldu. Konak Belediyesi'ne ödülü 19 Eylül'de Ankara'da, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) yapılan törenle takdim edildi.

AB'DEN HİBE ALDI

Konak Belediyesi'ne ödül getiren "Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık (SPACE) Projesi", hibe almaya hak kazanmış bir Avrupa Birliği (AB) projesi. Proje, Türkiye'de ve Avrupa'da iyi uygulama örnekleri olan 20 yerel yönetimin katılımıyla Konak'ta bir iklim zirvesi organize edilmesini, özellikle çocuklara ve gençlere iklim ve çevreyle ilgili konularda eğitimler verilmesi amacıyla "İklim Eğitim Merkezi" kurulmasını kapsıyor. Proje kapsamında Sosyal İklim Derneği, Almanya Hamm ve İtalya Saluzzo belediyelerinin işbirliğiyle iklim ve çevreyle ilgili iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi de hedefleniyor.