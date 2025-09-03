Kocaeli'de TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması Finali Gerçekleştirildi

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması" finali, Bilişim Vadisi'nde tamamlandı.

Bilim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi kampüsünde Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), Bilişim Vadisi yürütücülüğünde düzenlenen yarışma, 10 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmacılar, kuantum algoritmaları, optimizasyon yöntemleri ve donanım uygulamaları üzerine yenilikçi çözümler geliştirerek, değerlendirme sürecinde mücadele etti.

Ayrıca yarışmada, dikkati çeken bölümlerinden biri de uluslararası katılımla gerçekleşen Kuantum Teknoloji Paneli oldu.

International Business Machines'ten (IBM) Ahmed Al-Qatatsheh ve Lancaster Üniversitesi'nden Dr. Gizem Acar'ın da yer aldığı panelde, kuantum teknolojilerinin geleceği ve Türkiye'nin bu alandaki konumu masaya yatırıldı.

Katılımcıların jüri üyelerine final sunumlarıyla tamamlanan yarışmada, dereceye giren takımlar için 900 bin lira ödül dağıtılacak.

Yarışmada dereceye girenler, 17-21 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te ilan edilecek.

Öte yandan, yarışmanın TÜBİTAK'ta devam eden donanım kategorisi ise yarın sona erecek.