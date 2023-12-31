Kobo Elipsa 2E, dijital okuma deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Okuyuculara geniş bir yelpazede özellikler sunarak okuma ve not alma deneyimini zenginleştiren Kobo Elipsa 2E inceleme sizlerle.

Kobo Elipsa 2E inceleme

Kobo Elipsa 2E, e-kitapları ve PDF'leri doğrudan not alabilme ve kaydedebilme özelliği sunuyor. El yazısını kitap metnine dönüştürerek paylaşma imkanı sağlıyor. Bu özellik, okuma deneyimini kişiselleştirmek ve paylaşımı kolaylaştırmak için harika bir özellik.

Kişisel not defterinde anahtar kelimeleri veya belirli notları hızlıca bulmak için arama özelliği bulunuyor. Ayrıca, geniş depolama kapasitesiyle (32 GB), büyük e-kitap ve dijital not koleksiyonları için yeterli alan sunuyor.

Dış kısımın %85'in üzerinde geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş olması çevre dostu bir yaklaşımı vurguluyor. Özellikle %10'u okyanuslara ulaşamadan toplanmış plastik kullanımı çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli. ComfortLight PRO özelliği, ayarlanabilir parlaklık ve renk sıcaklığı ile göz yorgunluğunu azaltarak uzun süreli okumalar için mavi ışık maruziyetini minimum seviyeye indiriyor.

10.3 inçlik E-Ink Carta 1200 ekran, yüksek çözünürlük (1440×1920 piksel) ve 227 PPI ile net bir görüntü sunuyor. Karanlık Mod desteği ve güçlü 2 GHz CPU sayesinde çevrimiçi içeriklere kolay erişim sağlıyor. 32 GB depolama alanı, büyük bir e-kitap koleksiyonunu barındırmak için ideal.

Hafif ve ergonomik tasarımıyla dikkat çeken bu kalem, e-kitap ve PDF'lerdeki önemli yerleri işaretlemeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca, silgi özelliğiyle kullanıcıya normal silme hissiyatı sunuyor ve USB-C ile şarj edilebiliyor.

D&R ve SDN'ye özel kampanya kapsamında, 4933'e "DR KOBOSDN" yazarak ücretsiz SMS gönderip alınan kod ile belirtilen D&R mağazalarından Kobo Elipsa 2E e-kitap okuyucuda geçerli 2.500 TL'lik indirim sağlanacak. Ürünün bulunduğu mağazalar ise sırasıyla şunlar: D&R Tunalı Cadde Ankara, İstanbul D&R Akasya AVM, D&R İstinye Park, D&R Mall of İstanbul, D&R Zorlu Center.

Kampanya yasal koşulları:

İndirim kodları sadece D&R Mağazalarından 31 Ocak 2024 tarihine kadar yapılacak Kobo Elipsa 2E alışverişinde 2.500 TL indirim sağlayacaktır.

Kampanya yalnızca D&R Kart müşterilerine özeldir.

İndirim kodları sadece Kobo Elipsa 2E alışverişinde kullanılabilir.

Havaalanı mağazalarında ve dr.com.tr'de kullanılamaz.

Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabilir.

D&R kampanya koşulları hakkında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.