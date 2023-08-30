Kızılelma 2024'te Üretimde Olacak

'KIZILELMA 2024'TE ÜRETİME GEÇECEK'

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, etkinliklerle ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Festivalin Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır şekilde ilerlediğini kaydeden Bayraktar, "TEKNOFEST İstanbul'da dünya tarihinde havacılık tarihinde ilk defa olan gösterilerde 2,5 milyon ziyaretçi ağırladık. 1 milyondan fazla öğrenci teknoloji yarışmalarına başvurmuştu. Bu ülkemizin Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı'nda bir anlamda geleceğinin ne kadar parlak olacağının da müjdesi. Ülkemiz insansız hava araçları alanında, sihalar alanında savunma sanayinde bütün dünyanın takdirini kazanan bir başarı yakaladı" dedi.

Bayraktar Kızılelma ile ilgili konuşan Bayraktar, "Geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Biliyorsunuz, biz Cumhuriyetimizin 100 yılında ilk uçuşunu yapacağımıza söz vermiştik. 2020'de sürpriz yaparak ilk uçuşunu yaptı, test programı şu an devam ediyor. 2024'te üretime geçmiş olacak" açıklamasında bulundu.