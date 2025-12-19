Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı son reklam anlaşmasıyla magazin gündemine damga vurdu. Bir bankayla el sıkışan ünlü ismin bu işten elde ettiği kazanç ise, duyanları şaşkına çevirdi. İddiaya göre ünlü oyuncu bu anlaşmadan tam 2,5 milyon dolar kazandı.

  • Kıvanç Tatlıtuğ bir banka reklam anlaşmasından 2,5 milyon dolar kazandı.
  • Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklam anlaşması bir yıl sürecek.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarını sevindiren açıklamalarda bulundu. Yakın arkadaşıyla bir araya gelen ünlü oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu belirterek çok yakında yeni projelerle izleyici karşısına çıkacağının sinyalini verdi.

Tatlıtuğ, hazırlık aşamasında olan çalışmaların kısa süre içinde netleşeceğini ifade etti. Öte yandan, Tatlıtuğ'un reklam dünyasındaki son hamlesi de gündem yarattı.

BANKA REKLAMINDAN 2,5 MİLYON DOLAR KAZANDI

Gazeteci Mehmet Üstündağ, "Gel Konuşalım" programında yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun bir bankayla yaptığı reklam anlaşmasından 2,5 milyon dolar kazandığını dile getirdi.

Üstündağ, bir yıl sürecek bu iş birliğinin son dönemin en yüksek bütçeli reklam anlaşmaları arasında yer aldığını söyledi.

Yorumlar

Düşünen adam:

Dünya hayatı bu işte.. oyalanir oyalanir en zengin insan sınırsız görünenin de sınırı olduğunu anlar ama iş işten geçmiştir artık. Herseyin bir hesabı var beden ve uzuvlarin konusacagi gün uzak degil..

Ahmet yılmaz:

Eeeee sonuç; züğürt tesellisi

HiE :

Zenginin vergi vermeme yöntemi

sade vatandaş:

internet fenomenlerini, ünlüleri kullanıp bilinçsiz tüketicileri reklamlarla kandırıyorlar bunların dini imanı para yeterki para gelsin reklamını yaptıkları şey onlara itibar eden binlerce insana zarar verirmi vermezmi hiç umurlarında değil bir ürün alırken dikkat edin eğer aldığınız o ürünün reklamını ünlü biri yapıyorsa o reklamın parasını satın aldığınız ürüne bir şekilde kitlemişlerdir

Muhahayt Muhahaytoğlu:

Ne alaka? Bu adam reklamda oynadı diye, insanlar kalkıp o bankayla mı çalışacak yani? Reklamdaki kadının veya erkeğin güzelliği veya yakışıklılığı ne önem taşıyor?

