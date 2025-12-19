Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarını sevindiren açıklamalarda bulundu. Yakın arkadaşıyla bir araya gelen ünlü oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu belirterek çok yakında yeni projelerle izleyici karşısına çıkacağının sinyalini verdi.

Tatlıtuğ, hazırlık aşamasında olan çalışmaların kısa süre içinde netleşeceğini ifade etti. Öte yandan, Tatlıtuğ'un reklam dünyasındaki son hamlesi de gündem yarattı.

BANKA REKLAMINDAN 2,5 MİLYON DOLAR KAZANDI

Gazeteci Mehmet Üstündağ, "Gel Konuşalım" programında yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun bir bankayla yaptığı reklam anlaşmasından 2,5 milyon dolar kazandığını dile getirdi.

Üstündağ, bir yıl sürecek bu iş birliğinin son dönemin en yüksek bütçeli reklam anlaşmaları arasında yer aldığını söyledi.