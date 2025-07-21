Kısa sürede 100 binlerce kişi takip etti, evlenme teklifleri aldı!… Ama yapay zekâymış

Instagram'da 165 binden fazla takipçisi olan Mia Zelu, kısa süre önce Wimbledon'da tenis turnuvasındaymış gibi paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı: Bu "influencer" aslında yapay zekâ tarafından oluşturulmuştu.

Mia Zelu'nun Instagram paylaşımları o kadar gerçekçiydi ki, 40 binden fazla kişi onun gerçekten Wimbledon'da olduğuna inanarak fotoğraflarını beğendi ve yorum yaptı. Merkez Kort'ta otururken ya da içki içerken çekilmiş gibi görünen kareleriyle pek çok kişiyi kandırdı. Bu isimlerden biri de Hindistanlı kriket oyuncusu Rishabh Pant'tı. 27 yaşındaki sporcu, Zelu'nun sahte bir hesap olduğunu fark edince daha önce yaptığı tüm beğeni ve yorumları sildi.

Zelu'nun gönderilerinde kullandığı dil de gerçek influencer'lara oldukça benziyor. Örneğin bir paylaşımında takipçilerine "Wimbledon'daki en sevdiğiniz maç hangisiydi?" diye soruyor. Bir başka gönderisinde ise turnuvaya hiç gitmemiş olmasına rağmen "Etkinliğin etkisinden hâlâ çıkamadım… ama esas eğlence partideydi." diye yazıyor.

Bu hesabı yöneten kişiler kimliklerini açıklamasa da Mia Zelu'nun bir "yapay zekâ hikâye anlatıcısı" olduğunu söylüyor. Ayrıca "Ana" adında bir kız kardeşi olduğu belirtiliyor ve onun hesabının da 266 bin takipçisi bulunuyor.

Her ne kadar bu hesabın gerçek bir kişiye ait olmadığı açıkça belirtilse de, pek çok kullanıcı Zelu'ya hâlâ mesaj atıyor. Hatta evlenme teklif edenler bile var.