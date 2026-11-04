Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırlıkovalı, Türk savunma sanayisinin 5-6 yıl içinde ilk 6'ya girebileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırlıkovalı, Türk savunma sanayisinin 5-6 yıl içinde ilk 6'ya girebileceğini söyledi Haber Videosunu İzle
Kırlıkovalı, Türk savunma sanayisinin 5-6 yıl içinde ilk 6'ya girebileceğini söyledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

F-35 ve B-2'nin görünmezlik polimerinin mucidi Ergün Kırlıkovalı, Türk savunma sanayisinin 5-6 yıl içinde ilk 6'ya girebileceğini söyledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki programda öğrencilerle buluşan Kırlıkovalı, KAAN'ın Türk motoruyla 6. nesle ilerlediğini belirtti.

F-35 ve B-2 uçaklarının görünmezliğini sağlayan polimer kaplamanın mucidi Türk bilim adamı Ergün Kırlıkovalı, Türk savunma sanayisinin dünya ülkeleri arasında 5-6 yıl içerisinde ilk 6'ya çok rahatlıkla grebileceğini söyledi.

Geliştirdiği Geçişkenli Polimer Ağları (IPN) teknolojisi ile F-35 ile B-2 hayalet uçaklarında, görünmezlik saplayan polimeri icat eden Türk bilim adamı Ergün Kırlıkovalı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından "Geleceği inşaa et" isimli kariyer programına katıldı. Lise ve üniversite öğrencileri ile bir araya geldi Kırlıkovalı, öğrencilere girişimcilik ve inovasyon konusunda bilgiler verdi. Kırlıkovalı, programın ardından İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"Gelişmelerden çok etkilendim"

Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri takip ettiğini ifade eden polimer bilimcisi ve girişimci Ergün Kırlıkovalı, "Türk savunma sanayinde gördüğüm gelişmelerden çok etkilendim. Çok güzel gelişmeler oluyor, tanıdığım insanlar işinde başarılı çok yetkin insanlar" dedi.

"En çok dikkatimi çeken KAAN"

F-22 savaş uçağında olmayan özelliklerin KAAN'da olduğuna dikkat çeken Ergün Kırlıkovalı, "Yapılan işler gerçekten 21. yüzyıl çalışmaları o yüzden çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Benim en çok dikkatimi çeken savunma çalışması KAAN uçağı. Şu an yabancı bir motor kullanıyor ama Türk motoru kullandığında ve küçük dokunuşlarla 5. Değil 6. Nesle doğru ilerliyor. Beni de bu durum çok etkiledi. Bugün F-22'lere bile etrafında dron ordusu ile uçma kabiliyetleri verilmeye çalışılıyor. Halbuki KAAN savaş uçağına bu özellik sıfırdan eklendi. Türk Savunma Sanayi bu hızını devam ettirdiği taktirde dünya ülkeleri arasında 5-6 yıl içerisinde ilk 6'ya çok rahatlıkla girer" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna bağlama ve türkü ile uğurlandı

Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna böyle uğurlandı
Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı

Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı
Kaan Kubilay Kundakçı cinayeti davasında beraat kararına babadan tepki: Baş mimarı Aleyna

Acılı babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na ağır suçlama: Baş mimarı o
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da aile katliamı! Annesini ve kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

Annesini ve kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim

Seçim sürerken Trump'tan Demokratlara rest
Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu

Batrakov için haftalar önce yaptığı yorum şimdi karşısına çıktı
Metroda yakalandı! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı

Metroda yakalandı! Polisin el koyduğu telefondan neler çıktı neler
Elon Musk'ın milyonları yetmedi! Demokratlar Teksas'ta 32 yıl sonra kazandı

Elon Musk'ın harcadığı milyonlar yetmedi! 32 yıllık dönem sona erdi
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın

Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi

ABD'nin ilk Müslüman senatörü önce ayar verdi, sonra kalpleri ısıttı