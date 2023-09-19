Kırgızistan'da Çin'in su arıtma teknolojisi ile temiz su sorunu çözülüyor

Kırgızistan'da temiz su eksikliği bir zamanlar hepatit, tifo ve sıtma vakalarının artmasına neden oluyordu. Çin'in su arıtma teknolojisi, bu Orta Asya ülkesine güvenli su ve iyileştirilmiş yaşam koşulları getirerek kötü gidişatı tersine çevirmeye yardım etti. Xinhua Global Servisi tarafından hazırlanmıştır.