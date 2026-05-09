Türkiye'nin genç oyun geliştiricileri KBÜ'de buluştu

Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen KBÜ GameJam 2026 Bahar etkinliği, gençleri 'Ahenk' teması altında 48 saatlik oyun geliştirme maratonunda bir araya getirdi. Türkiye genelinden 19 takımın katıldığı etkinlikte, projeler jüri tarafından değerlendirildi ve kazananlar ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında hayata geçirilen organizasyon, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde düzenlendi.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden katılan ekipler, "Ahenk" temasıyla geliştirdikleri projelerle maratonda yer aldı. Danışmanlığını KBÜ Grafik Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Hilal Sansar'ın yaptığı Dijital Kültür ve Kurgusal Evrenler Kulübü tarafından organize edilen etkinliğe, Türkiye genelinden 19 farklı takım katıldı. Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversiteden öğrenciler, oyun üretim sürecinde yer almak üzere Karabük'te buluştu.

48 saat süren kesintisiz maratonda katılımcılar, "Ahenk" teması çerçevesinde özgün oyun projeleri geliştirdi. Oyun tasarımı, teknik yeterlilik, üreticilik ve hikaye anlatımı kriterlerine göre değerlendirilen projeler, oyun sektörü çalışanları Ali Yağız Kani, Serdar Baran Ateş ve Göktan Sılay'dan oluşan jüri tarafından incelendi.

Değerlendirme sonucunda, "The Mystery of Souls" projesiyle Pırasa Team birinciliği elde etti. İkincilik ödülü "Unutulmuş Patikalar" adlı çalışmasıyla 404 FOUND takımına verilirken, üçüncülüğü ise "Remnant of Humanity" adlı oyunlarıyla IcyTux takımı kazandı.

Ödül töreni, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Törene, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Suat Altun başta olmak üzere çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
