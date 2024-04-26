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KBÜ'de Yapay Zeka Alanında Çalışmalar Değerlendirildi

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen toplantıda, yapay zeka alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, yapay zeka alanına ilişkin projeler üretilmesi, sektörel işbirlikleri ve farklı üniversitelerle ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi konuları ele alındı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen toplantıda, yapay zeka alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Senato Toplantı Odası'ndaki programda, yapay zeka alanına ilişkin projeler üretilmesi, sektörel işbirlikleri ve farklı üniversitelerle ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi konuları ele alındı.

Kırışık, toplantıda yaptığı konuşmada, yapay zekanın eğitim, teknoloji, sağlık ile sosyal alanlardaki yenilikleri ve gelecek vizyonunu ele almak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Yapay zeka sayesinde, gelecekte dünyanın bambaşka bir hale geleceğini aktaran Kırışık, yapay zekanın bütün sahaları tutacağını, her sahaya tam bir kontrol ve baskı oluşturacağını öngördüğünü kaydetti.

Daha sonra yapay zeka alanında KBÜ'de görevli bilişim personelleri ile ortak bir vizyon oluşturma, bu alandaki gelişmeleri teşvik etme, açılacak bölümler konusunda yol haritasını belirleme, çalışma gruplarıyla yapılacak işlemler ve adımlar konuşuldu.

Toplantıya, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Düğenci, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Doç. Dr. Caner Özcan, Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsa Avcı ile yapay zeka alanında çalışmalar yürüten akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Teknoloji

Fatih Kırışık Karabük Rektör Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

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